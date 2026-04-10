Ersatzgeschwächte ÖTV-Frauen steigen im BJK-Cup ab

Ohne die beim Linzer WTA-Turnier engagierten besten österreichischen Spielerinnen hat das ÖTV-Team beim Billie Jean King Cup den Klassenerhalt in der Europa/Afrika-Gruppe II in Banja Luka verpasst und ist in Gruppe III abgestiegen. Dies ist die unterste Kategorie.

Die erhoffte Schützenhilfe von Bosnien-Herzegowina blieb am Freitag aus. Mit einem Sieg und drei Niederlagen ist Österreich Gruppenletzter, am Samstag geht es im Platzierungsspiel gegen Nordmazedonien um Rang neun.

Gegen Nordmazedonien "nochmals alles versuchen"

"Das ist natürlich sehr bitter, dass wir jetzt gleich abgestiegen sind und nicht mal mehr morgen die Chance kriegen, gegen Marokko gegen den Abstieg zu kämpfen. Die andere Gruppe war die deutlich schwächere Gruppe", wurde Kapitänin Marion Maruska in einer Aussendung zitiert.

"Wir werden gegen Nordmazedonien natürlich dennoch nochmals alles versuchen, um einen positiven, wenigstens etwas versöhnlichen Ausklang der Woche zu schaffen."