Potapova, Anastasia POT
Tagger, Lilli TAG
Endstand
2:0
7:6 , 6:0
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Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz

Die blutjunge rot-weiß-rote Hoffnung muss sich der eingebürgerten Neo-ÖTV-Spielerin letztlich klar geschlagen geben.

Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova siegt im ÖTV-Duell im Viertelfinale des Upper Austria Ladies Linz!

Die 25-Jährige setzt sich gegen Österreichs Youngster Lilli Tagger am Ende klar mit 7:6(7), 6:0 durch.

Der erste Satz ist irrsinnig eng, es geht ins Tie-Break. Dort nutzt Potaopva ihren dritten Satzball. Im zweiten Satz ist Tagger gegen ihre erfahrenere ÖTV-Kollegin letztlich chancenlos. Potapova nutzt ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Im Halbfinale wartet auf die 25-Jährige nun auf die Siegerin aus dem Duell zwischen Donna Vekic (CRO) und Karolina Pliskova (CZE).

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