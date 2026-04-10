Potapova, Anastasia POTTagger, Lilli TAG
Endstand
2:07:6 , 6:0
NEWS
Potapova zu stark: Tagger unterliegt im Austro-Duell in Linz
Die blutjunge rot-weiß-rote Hoffnung muss sich der eingebürgerten Neo-ÖTV-Spielerin letztlich klar geschlagen geben.
Anastasia Potapova siegt im ÖTV-Duell im Viertelfinale des Upper Austria Ladies Linz!
Die 25-Jährige setzt sich gegen Österreichs Youngster Lilli Tagger am Ende klar mit 7:6(7), 6:0 durch.
Der erste Satz ist irrsinnig eng, es geht ins Tie-Break. Dort nutzt Potaopva ihren dritten Satzball. Im zweiten Satz ist Tagger gegen ihre erfahrenere ÖTV-Kollegin letztlich chancenlos. Potapova nutzt ihren zweiten Matchball zum Sieg.
Im Halbfinale wartet auf die 25-Jährige nun auf die Siegerin aus dem Duell zwischen Donna Vekic (CRO) und Karolina Pliskova (CZE).