Zweimal Tie-Break: Schwärzler scheitert im Madrid-Viertelfinale

Für Joel Schwärzler ist beim Challenger-Turnier in Madrid im Viertelfinale Schluss.

Der 20-Jährige muss sich dem Briten Toby Samuel (ATP 169) in einem echten Krimi in zwei Sätzen mit 6:7(7), 6:7(2) geschlagen geben.

Schwärzler vergibt Satzball

Dabei geht es im ersten Satz sehr ausgeglichen zu. Nachdem beide Spieler ihre Aufschlagspiele durchbringen, geht es ins Tie-Break.

Dort kann sich Schwärzler beim Stand von 6:5 auch einen Satzball erspielen, doch den vergibt er und so kann der Brite den Satz noch für sich entscheiden.

Neues Karriere-Hoch?

Satz zwei geht für den ÖTV-Spieler denkbar schlecht los. Gleich sein erstes Aufschlagspiel muss er abgeben. So kann der Brite beim Stand von 4:5 schließlich ausservieren, doch Schwärzler hält entgegen und holt doch noch das Re-Break.

So geht es erneut ins Tie-Break, doch wieder beweist Samuel die besseren Nerven und kann das Match schließlich nach 1:53 Stunden für sich entscheiden.

In der Weltrangliste könnte es für Schwärzler trotz der Niederlage eine leichte Verbesserung geben. Im Live-Ranking liegt er aktuell auf Platz 172 und somit auf einem neuen Karriere-Hoch.