Tennis heute: Lilli Tagger - Anastasia Potapova in Linz

Lilli Tagger steht bei den Upper Austria Ladies in Linz vor dem nächsten Highlight ihrer noch jungen Karriere.

Im Viertelfinale des WTA-500-Turniers kommt es zu einem ÖTV-Duell: Die 18-Jährige trifft auf die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova (ab 15:20 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Brisant: Erst vor vier Tagen standen die beiden noch im Doppelbewerb gemeinsam auf dem Court – entsprechend gut kennen sich die Kontrahentinnen.

Auch sportlich verspricht das Duell Spannung pur. Sowohl Tagger als auch Potapova präsentierten sich bislang in Topform und haben im Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgegeben.

Für Tagger ist das Match zudem ein ganz besonderes: Nach ihrem Achtelfinal-Erfolg über Liudmila Samsonova ist die Österreicherin erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vorgestoßen und liegt im Live-Ranking aktuell auf Rang 97. Potapova rangiert derzeit als Nummer 74 der Welt.

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