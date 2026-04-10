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Viertelfinal-Pleite! Littler legt sich mit Publikum an

Luke Littler kassiert in der Premier League of Darts den nächsten Rückschlag. Nach einer schwachen Leistung gerät das Wunderkind auch noch mit den Fans aneinander.

Viertelfinal-Pleite! Littler legt sich mit Publikum an Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Luke Littler läuft es in der Premier League aktuell alles andere als rund.

Der 19-jährige Weltmeister musste eine bittere Viertelfinal-Niederlage gegen Stephen Bunting einstecken und sorgte dabei einmal mehr für Diskussionen abseits der Scheibe.

Historisch schwache Leistung

Der Engländer verlor sein Match gegen Bunting mit 4:6 und zeigte dabei eine seiner schwächsten Leistungen auf der großen Bühne. Sein Average lag bei unter 84 Punkten - persönlicher Tiefstwert bei einem TV-Turnier.

Ein klarer Rückschlag für das Darts-Wunderkind, das in dieser Saison ohnehin immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen hat.

Immer wieder Zoff

Doch nicht nur sportlich lief wenig rund. Während der Partie bekam Littler auch den Unmut der Fans deutlich zu spüren. Laute Pfiffe begleiteten seine Aufnahmen, eine Reaktion auf sein arrogantes Verhalten in den vergangenen Wochen.

Zuletzt hatte Littler nach Niederlagen für mächtig Wirbel gesorgt. Unter anderem mit Gesten in Richtung Gegner und Fans sowie hitzigen Aktionen auf und neben der Bühne.

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