Korpatsch, Tamara KOR
Potapova, Anastasia POT
Endstand
0:2
2:6 , 1:6
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Duell mit Tagger fixiert: Auch Potapova eine Runde weiter

Nach Lilli Tagger zieht auch Anastasia Potapova ins Viertelfinale in Linz ein. Nun kommt es zum ÖTV-Duell beim Heimturnier.

Duell mit Tagger fixiert: Auch Potapova eine Runde weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova ist beim Upper Austria Ladies Linz souverän ins Viertelfinale eingezogen.

Die für Österreich startende Russin fertigt die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:1 ab und steht zum insgesamt vierten Mal im Viertelfinale in der oberösterreichischen Hauptstadt.

Bereits in der Mitte des ersten Satzes kann sich die 25-Jährige absetzen - mit insgesamt drei Breaks holt sich Potapova den Satzgewinn. Korpatsch kann der ÖTV-Spielerin nur einmal den Aufschlag zum zwischenzeitlichen 2:2 abnehmen.

Viertelfinal-Duell mit Tagger

Während die Deutsche im zweiten Satz nach zwei frühen Breaks zunehmend mit sich selbst hadert, geht Potapova nahezu alles auf - einzig bei der Möglichkeit bei 5:0 auszuservieren, muss sie doch noch ihren Aufschlag abgeben. Im Anschluss gelingt ihr jedoch das Break zum Matchgewinn.

Im Viertelfinale kommt es damit zum Österreich-internen Showdown mit Lilli Tagger, die zuvor die Nummer drei des Turniers, Liudmila Samsonova (RUS), mit 6:2 und 7:6 besiegt hat (zum Spielbericht>>>).

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