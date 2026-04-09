Duell mit Tagger fixiert: Auch Potapova eine Runde weiter

Anastasia Potapova ist beim Upper Austria Ladies Linz souverän ins Viertelfinale eingezogen.

Die für Österreich startende Russin fertigt die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:1 ab und steht zum insgesamt vierten Mal im Viertelfinale in der oberösterreichischen Hauptstadt.

Bereits in der Mitte des ersten Satzes kann sich die 25-Jährige absetzen - mit insgesamt drei Breaks holt sich Potapova den Satzgewinn. Korpatsch kann der ÖTV-Spielerin nur einmal den Aufschlag zum zwischenzeitlichen 2:2 abnehmen.

Viertelfinal-Duell mit Tagger

Während die Deutsche im zweiten Satz nach zwei frühen Breaks zunehmend mit sich selbst hadert, geht Potapova nahezu alles auf - einzig bei der Möglichkeit bei 5:0 auszuservieren, muss sie doch noch ihren Aufschlag abgeben. Im Anschluss gelingt ihr jedoch das Break zum Matchgewinn.

Im Viertelfinale kommt es damit zum Österreich-internen Showdown mit Lilli Tagger, die zuvor die Nummer drei des Turniers, Liudmila Samsonova (RUS), mit 6:2 und 7:6 besiegt hat (zum Spielbericht>>>).