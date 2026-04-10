Comeback nach Horror-Verletzung! Rune visiert Hamburg-Rückkehr an

Holger Rune, der ehemalige Weltranglisten-Vierte, hat nach seinem Achillessehnenriss im Oktober seinen Comeback-Plan bekanntgegeben.

Demnach peilt der Däne eine Rückkehr beim ATP-500-Turnier in Hamburg im Mai an.

Rückkehr nach langer Leidenszeit

Für Rune wäre es das erste Turnier nach einer monatelangen Zwangspause. Der ehemalige Schützling von Boris Becker hatte sich beim ATP-Turnier in Stockholm die erste schwerwiegende Verletzung seiner noch jungen Karriere zugezogen.

Die Verletzung an der Achillessehne hatte den 22-Jährigen komplett ausgebremst und ihn zur längeren Reha gezwungen. Nun scheint der nächste Schritt geschafft und die Rückkehr auf die ATP-Tour zum Greifen nah.

Großer Name, großer Triumph

Dass Rune zur absoluten Weltspitze gehören kann, hat er bereits eindrucksvoll bewiesen.

Seinen bislang größten Erfolg feierte der Däne 2022 beim Masters in Paris-Bercy, als er sensationell Novak Djokovic bezwang und sich mit nur 19 Jahren den Titel sicherte.

Der Triumph über den 24-fachen Grand-Slam-Sieger katapultierte Rune endgültig in die Weltelite. Insgesamt steht der Däne bei fünf Titeln auf der ATP-Tour.

Hamburg als schwieriges Pflaster

Ausgerechnet Hamburg ist für Rune jedoch kein gutes Omen.

Beim Turnier am Rothenbaum musste er 2024 im Viertelfinale gegen Arthur Fils verletzungsbedingt aufgeben. Zwei Jahre zuvor war sogar schon in der ersten Runde Endstation.

Dennoch will Rune genau dort sein Comeback feiern und damit ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen.