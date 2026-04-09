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ÖTV-Frauen unterliegen im Billie Jean King Cup auch Bosnien

Die Entscheidung im Duell mit Bosnien und Herzegowina ist erst im Doppel gefallen.

ÖTV-Frauen unterliegen im Billie Jean King Cup auch Bosnien Foto: © GEPA
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Viertes Spiel, dritte Niederlage: Österreichs stark ersatzgeschwächtes Tennis-Frauenteam hat am Donnerstag im Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka gegen Bosnien-Herzegowina 1:2 verloren.

Zuvor hatte es in der Gruppe A auch gegen Finnland und Griechenland (jeweils 0:3) nichts Zählbares gegeben. Das einzige Erfolgserlebnis bleibt ein 2:1 gegen Zypern.

Nächster Gegner noch offen

Gegen welchen Gegner aus Pool B es zum Abschluss am Samstag geht, steht noch nicht fest.

Claudia Gasparovic verlor gegen Tea Kovacevic 6:3,6:7(3),0:6. Da danach Ekaterina Perelygina gegen Sara Mikaca mit 6:2,6:3 die Oberhand behielt, musste das Doppel entscheiden, in dem Gasparovic/Perelygina gegen Kovacevic/Anita Wagner mit 4:6,4:6 den Kürzeren zogen.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska fehlen aufgrund des WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten Spielerinnen.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

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