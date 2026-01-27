Zverev zum dritten Mal in Folge im Australian-Open-Halbfinale
Der Deutsche hält die Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Titel mit einem Viersatz-Erfolg gegen den 20-jährigen Learner Tien am Leben.
Auch 2026 findet das Halbfinale der Australian Open mit Alexander Zverev statt.
Der Deutsche bezwingt den 20-jährigen US-Amerikaner Learner Tien 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3) und wird nun auf den topgesetzten Carlos Alcaraz oder Alex de Minaur treffen (ab ca. 10:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
24 Asse helfen Zverev gegen den 29. der ATP-Weltrangliste ebenso wie die Tatsache, dass Tien kein einziger Breakball gelingt.
Sabalenka hält sich nicht auf
Keine Probleme hat die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka bei den Frauen.
Die Belarussin gibt gegen Iva Jovic (USA) nur drei Games ab und steht nach dem 6:3, 6:0 im Halbfinale. Dort trifft sie auf die Siegerin des Duells Coco Gauff gegen Elina Svitolina.