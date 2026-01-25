Carlos Alcaraz marschiert ins Viertelfinale der Australian Open

Carlos Alcaraz steht als erster Spieler im Viertelfinale der diesjährigen Australian Open.

Der Weltranglistenerste triumphiert über Tommy Paul (ATP-Nr. 20), ehemalige Nummer acht der Welt, in 2:38 Stunden mit 7:6 (6), 6:4 und 7:5, setzt damit ein erstes Ausrufezeichen.

Nach einem durchwachsenen Start findet Alcaraz mit fortlaufender Spieldauer besser in die Partie, kann sich im ersten Satz den Tiebreak sichern.

Paul liefert zwar eine gute Vorstellung ab, ihm gelingt es anschließend aber nicht mehr, den Spanier vor allzu große Probleme zu stellen.

Alcaraz bricht Rekord

Mit dem Sieg schreibt Alcaraz ein weiteres Mal Geschichte: Noch nie qualifizierte sich ein Spieler vor seinem 23. Lebensjahr so oft für ein Grand-Slam-Viertelfinale, wie der Spanier (14). Damit hat er Björn Borg und Boris Becker (beide 13) überholt.

In der nächsten Runde wartet auf Alcaraz ein weiterer Härtetest: Er trifft entweder auf den formstarken Kasachen Alexander Bublik (ATP-Nr. 10) oder Lokalmatador und Publikumsliebling Alex de Minaur (ATP-Nr. 6).

Auch Zverev eine Runde weiter

Mit Alexander Zverev schafft der Vorjahresfinalist ebenfalls den Sprung in die Runde der letzten acht.

Der Weltranglisten-Dritte aus Deutschland setzt sich gegen Rublev-Bezwinger Francisco Cerundolo (ATP-Nr. 21) in drei Sätzen mit 6:2, 6:4 und 6:4 durch.

Dabei zeigt der 28-Jährige eine starke und kontrollierte Leistung, lässt nur wenig anbrennen. Zuvor lieferte Zverev schon gegen Cameron Norrie eine gute Vorstellung ab.

Sein nächster Gegner ist der hochtalentierte US-Amerikaner Learner Tien, der nach starker Leistung den Russen Daniil Medvedev nach 102 Minuten 6:4, 6:0, 6:3 abserviert. Schon vor einem Jahr hatte sich Tien gegen Medvedev durchgesetzt.

Behrmann bei Junioren in der zweiten Runde

Aus österreichischer Sicht ist noch Thilo Behrmann in "down under" im Bewerb.

Der gebürtige Bayer ist bei den Junioren als Nummer 10 gesetzt und besiegte den Australier Ymerali Ibraimi (AUS) 6:1, 6:4.

Behrmann trifft in der zweiten Runde auf den Kasachen Damir Zhalgasbay.