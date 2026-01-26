Australian Open: Sinner und Swiatek im Viertelfinale

Jannik Sinner zieht bei den Australian Open ins Viertelfinale ein.

Der Südtiroler hat mit seinem italienischen Landsmann Luciano Darderi wenig Mühe, gewinnt mit 6:1, 6:3 und 7:6. Sinner gibt kein einziges Aufschlagspiel ab, erst im Tiebreak zum dritten Satz geht sein Gegner bei eigenem Aufschlag in Führung. Den Tiebreak holt sich Sinner schlussendlich aber dennoch ungefährdet.

Im Viertelfinale trifft Sinner nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton. Dieser gewinnt in der Vierten Runde gegen den Norweger Casper Ruud mit 3:1 in Sätzen. Ruud kann den ersten Satz noch mit 6:3 für sich entscheiden, dann dreht Shelton auf und gewinnt die restlichen Sätze mit 6:4, 6:3, 6:4.

Mit Lorenzo Musetti schafft es neben Sinner ein weiterer Italiener ins Viertelfinale, dort geht es für den 23-Jährigen nun gegen Novak Djokovic. Dessen Gegner Jakub Mensik musste mit einer Bauchmuskelverletzung zurückziehen.

Swiatek nun gegen Rybakina

Bei den Frauen gibt sich auch Iga Swiatek keine Blöße, die Polin bezwingt die Australierin Maddison Inglis mit 6:0, 6:3. Auch die Kasachin Elena Rybakina steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg über die Belgierin Elise Mertens (6:1, 6:3) im Viertelfinale, wo sie am Mittwoch auf Swiatek trifft.