-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
Pegula, Jessica PEG
Keys, Madison KEY
Endstand
2:06:3 , 6:4
NEWS
Titelverteidigerin bei Australian Open ausgeschieden
Madison Keys hat im Achtelfinale gegen ihre US-Landsfrau Jessica Pegula das Nachsehen.
Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden.
Die 30-Jährige aus den USA verliert in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6.
Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Gegen Pegula leistet sich Keys aber zu viele Fehler und findet nie ihren Rhythmus.
Pegula reicht eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Gegen Keys verwandelt die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.