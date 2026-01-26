Pegula, Jessica PEG
Keys, Madison KEY
Endstand
2:0
6:3 , 6:4
NEWS

Titelverteidigerin bei Australian Open ausgeschieden

Madison Keys hat im Achtelfinale gegen ihre US-Landsfrau Jessica Pegula das Nachsehen.

Titelverteidigerin bei Australian Open ausgeschieden Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Die 30-Jährige aus den USA verliert in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6.

Im vergangenen Jahr hatte Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Gegen Pegula leistet sich Keys aber zu viele Fehler und findet nie ihren Rhythmus.

Pegula reicht eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinale zu erreichen. Gegen Keys verwandelt die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball.

