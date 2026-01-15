Tagger verpasst Hauptbewerb der Australian Open!

Kein Happy End für Lilli Tagger in Melbourne!

Das ÖTV-Juwel muss sich in der finalen Runde der Qualifikation für die Australian Open der Thailänderin Lanlana Tararudee deutlich mit 3:6 und 0:6 geschlagen geben.

Während die 17-jährige Osttirolerin in Satz eins noch mithalten kann, geht Satz Nummer zwei deutlich an die Nummer 131 der Welt. Nach einer Stunde und einer Minute verwertet Tararudee ihren Matchball zum Sieg.

Für Tagger endet damit eine erfolgreiche Qualifikation, nachdem sie in den Runden davor zweimal furios ihre Spiele drehen konnte.