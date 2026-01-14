Australian-Open-Quali heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Auf dem Weg in den Hauptbewerb der Australian Open trifft Lilli Tagger in der dritten Qualifikationsrunde auf die Thailänderin Lanlana Tararudee (drittes Match nach 1 Uhr - im LIVE-Ticker >>>).

Die 17-jährige Osttirolerin bewies in der bisherigen Quali nicht nur einmal Moral. In beiden Spielen musste sie über die volle Distanz gehen und drehte jeweils einen Satz-Rückstand noch zu ihren Gunsten um. Zuerst in Runde eins gegen Xinyu Gao, dann gegen die Russin Elena Pridankina.

Nun wartet mit Tararudee die Nummer 131 der Welt und die Nummer 21 der Setzliste.

Lilli Tagger vs. Lanlana Tararudee im LIVE-Ticker: