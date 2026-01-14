Weltmeister, Vize-Europameister, Olympia-Bronze, Champions League, EHF-Pokal, zahlreiche Titel in Spanien und Deutschland: Viele Erfolge hat Iker Romero im Handball nicht ausgelassen.

Vor einigen Monaten trat der ehemalige Weltklasse-Handballer das Erbe von Ales Pajovic an, soll den Aufstieg des ÖHB-Teams in der europäischen Hackordnung fortführen.

Oder zumindest die erreichten Sphären halten, denn die Luft ist mittlerweile dünn. Das Märchen der letzten Europameisterschaft ist noch in guter Erinnerung, als Österreich Top-Nationen wie Spanien, Island und Kroatien hinter sich ließ, sich gegen Deutschland mit einem Remis richtiggehend begnügen musste.

Eigentlich eine Steigerung dessen wird es nun im dänischen Herning brauchen, wo vor wenigen Monaten die ÖEHV-Kollegen noch ein für sie historisches WM-Viertelfinale bestritten.

Besondere Gegner

Und wie es das Schicksal so wollte, lauten die Vorrundengegner: Serbien – und ausgerechnet Spanien und Deutschland. Eine brutale Aufgabe.

Und eine, die dem neuen Teamchef bei der Auslosung sicher ein Schmunzeln kostete. Sein Herkunftsland und seine aktuelle Heimat, die Länder seiner größten Erfolge als Aktiver sind ausgerechnet die ersten beiden Pflichtspiel-Aufgaben unter seinem Kommando.

"Ja, du bekommst Interview-Anfragen aus Spanien. Aber es ist nur bis zu einer bestimmten Grenze etwas Besonderes: Ich will gewinnen, die Jungs auch. Sei es Spanien oder Deutschland", war Romero diese Konstellation eine Woche vor Turnierstart vielleicht gar nicht so recht.

Nicht er soll die Schlagzeilen bekommen, sondern sein Team.

Vom Wunderkind zum Abräumer

Schlagzeilen schrieb der nun 45-Jährige ohnehin genug, als er noch selbst am Parkett stand.

Lange vor der Blütezeit der Wunderkinder im Sport musste er nur 17 Jahre alt werden, um in Spaniens höchster Liga zu debütieren. Der Wechsel von Valladolid nach León brachte ihm mit der Meisterschaft 2001 gleich den ersten Titel ein.