Tagger kämpft sich nach Mega-Comeback in die finale Qualirunde!

Was für ein Match! Nach einem harten Quali-Erstrunden-Duell am Vortag liefert Lilli Tagger das nächste Marathon-Match ab.

Sie setzt sich nach 2:32 Stunden Spielzeit gegen die 20‑jährige Russin Elena Pridankina mit 6:7(5), 7:6(5), 6:1 durch.

Von Beginn an entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, der nach Taggers 3‑Stunden-Auftaktsieg schnell wieder das Potenzial für eine lange Partie erkennen lässt. Beide Spielerinnen halten über weite Strecken ihre Aufschläge - die Entscheidung im ersten Satz muss im Tiebreak her. Dort bleibt das Duell lange ausgeglichen, ehe Pridankina die entscheidenden Punkte macht und den Durchgang mit 7:5 holt.

Aber Tagger denkt nicht ans Aufgeben- noch lange nicht!

Der zweite Satz verläuft ähnlich wie der erste. Hart umkämpft, ausgeglichen, beide liefern sich lange Rallys. Beim Stand von 3:4 kassiert Tagger ein Break zum 3:5. Doch die 17‑jährige Osttirolerin lässt sich nicht abschütteln.

Sie fightet beherzt zurück, schafft sofort das Rebreak und gleicht zum 5:5 aus. Wieder muss der Tiebreak entscheiden. Und wieder wird es dramatisch: Tagger liegt schnell 0:5 zurück, alles sieht verloren aus. Doch das ÖTV‑Talent startet ein unglaubliches Comeback, gewinnt sieben Punkte in Folge, holt sich das Tiebreak 7:5 und stellt auf 1:1 in Sätzen.

Nerven aus Stahl

Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits rund zwei Stunden auf der Uhr – doch im Entscheidungssatz wirkt Tagger frischer. Bei Pridankina sitzt der Schock über den verlorenen zweiten Satz offenbar tief.

Tagger nützt das Momentum sofort, breakt zweimal in Folge und geht mit 3:0 in Führung. Diese Doppelbreak‑Führung lässt sich die 17-Jährige nicht mehr nehmen und marschiert konsequent zum 6:1‑Satzgewinn.

Nach 2:33 Stunden steht Lilli Tagger damit in der finalen Runde der Australian‑Open‑Qualifikation und hat nun die Chance, sich mit einem weiteren Sieg erstmals in ihrer Karriere in den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers zu spielen.