Tagger kämpft sich nach Mega-Comeback in die finale Qualirunde!
In einem harten Kampf beweist Tagger Nerven aus Stahl und zieht in die letzte Runde der Australian Open Qualifikation ein. Die junge Österreicherin hat nun erstmals die Chance in den Hauptbewerb der Australian Open einzuziehen.
Was für ein Match! Nach einem harten Quali-Erstrunden-Duell am Vortag liefert Lilli Tagger das nächste Marathon-Match ab.
Sie setzt sich nach 2:32 Stunden Spielzeit gegen die 20‑jährige Russin Elena Pridankina mit 6:7(5), 7:6(5), 6:1 durch.
Von Beginn an entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, der nach Taggers 3‑Stunden-Auftaktsieg schnell wieder das Potenzial für eine lange Partie erkennen lässt. Beide Spielerinnen halten über weite Strecken ihre Aufschläge - die Entscheidung im ersten Satz muss im Tiebreak her. Dort bleibt das Duell lange ausgeglichen, ehe Pridankina die entscheidenden Punkte macht und den Durchgang mit 7:5 holt.
Aber Tagger denkt nicht ans Aufgeben- noch lange nicht!
Der zweite Satz verläuft ähnlich wie der erste. Hart umkämpft, ausgeglichen, beide liefern sich lange Rallys. Beim Stand von 3:4 kassiert Tagger ein Break zum 3:5. Doch die 17‑jährige Osttirolerin lässt sich nicht abschütteln.
Sie fightet beherzt zurück, schafft sofort das Rebreak und gleicht zum 5:5 aus. Wieder muss der Tiebreak entscheiden. Und wieder wird es dramatisch: Tagger liegt schnell 0:5 zurück, alles sieht verloren aus. Doch das ÖTV‑Talent startet ein unglaubliches Comeback, gewinnt sieben Punkte in Folge, holt sich das Tiebreak 7:5 und stellt auf 1:1 in Sätzen.
Nerven aus Stahl
Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits rund zwei Stunden auf der Uhr – doch im Entscheidungssatz wirkt Tagger frischer. Bei Pridankina sitzt der Schock über den verlorenen zweiten Satz offenbar tief.
Tagger nützt das Momentum sofort, breakt zweimal in Folge und geht mit 3:0 in Führung. Diese Doppelbreak‑Führung lässt sich die 17-Jährige nicht mehr nehmen und marschiert konsequent zum 6:1‑Satzgewinn.
Nach 2:33 Stunden steht Lilli Tagger damit in der finalen Runde der Australian‑Open‑Qualifikation und hat nun die Chance, sich mit einem weiteren Sieg erstmals in ihrer Karriere in den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers zu spielen.