NEWS

Viertelfinaleinzug in Auckland für ÖTV-Doppel-Asse

Sowohl Alexander Erler als auch Lucas Miedler ziehen mit ihren Doppelpartnern ins Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Auckland ein.

Viertelfinaleinzug in Auckland für ÖTV-Doppel-Asse Foto: © GETTY
Die österreichischen Doppel-Spezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler feiern beim ATP‑250‑Turnier ASB Classic in Auckland jeweils einen Achtelfinalsieg und stehen im Viertelfinale.

Lucas Miedler setzt sich an der Seite des Portugiesen Francisco Cabral in zwei hart umkämpften Sätzen mit 6:4, 7:6(5) gegen die brasilianische Paarung Marcelo Melo und Fernando Romboli durch. Die als Nummer zwei gesetzte österreichisch-portugiesische Kombi trifft nun im Viertelfinale auf Inigo Cervantes (ESP) und Luciano Darderi (ITA) (Live Ticker>>>).

Auch Alexander Erler zieht eine Runde weiter: Gemeinsam mit seinem US-amerikanischen Partner Robert Galloway gewinnt er gegen die auf drei gesetzten französischen Doppel-Spezialisten Sadio Doumbia und Fabien Reboul – mit 7:6(7), 6:4. Im Viertelfinale wartet nun ein Duo aus Neuseeland (Live Ticker>>>).

