NFL: Das Power Ranking vor den Divisional-Round-Playoffs

San Francisco 49ers (12-5)

Playoff-Gegner: Auswärtsspiel gegen Seattle Seahawks (18.1./2:00 Uhr)

Es gleicht fast einem Wunder, dass die 49ers dort stehen, wo sie heute stehen, wenn man deren Verletzungsprobleme in Betracht zieht. Aber auch ohne Fred Warner, ohne Nick Bosa und ohne George Kittle, der sich vergangenen Sonntag im zweiten Viertel die Achillessehne riss, stehen die San Francisco 49ers in der Divisional Round der Playoffs.

Die 49ers sind das beste Beispiel, wie viel Coaching in der NFL ausmacht. Ohne Head Coach Kyle Shanahan oder Defensive Coordinator Robert Saleh wäre die Saison wohl in eine ganz andere Richtung verlaufen. Stattdessen eliminierte man in der Wildacard-Round den amtierenden Super-Bowl-Champion. 23:19 setzte man sich gegen die Philadelphia Eagles durch.

Brock Purdy warf zwar zwei Interceptions, war allerdings auch mit einem späten Game-Winning-Drive zur Stelle. Und auch die Defense spielte in den entscheidenden Momenten groß auf, erzwang viele Punts und hielt Philadelphia in der letzten Spielminute erfolgreich aus der Endzone.

Warum San Francisco dennoch Letzter ist? Von allen möglichen Gegnern haben die Niners wohl das schwierigste Divisional-Round-Matchup. Denn erst vor zwei Wochen wurde man von den Seattle Seahawks in einem Must-Win-Game mit 3:13 vorgeführt. Vor allem die starke Niners-Offense enttäuschte in diesem Spiel sehr. Gepaart mit einer ersatzgeschwächten, und dadurch auch fehleranfälligen, 49ers-Defense sowie immer größer werdenden Verletzungsproblemen (Stichwort Kittle), glaube ich, dass für San Francisco am Samstag Endstation ist.