NFL: Das Power Ranking vor den Divisional-Round-Playoffs

San Francisco 49ers (12-5)
Playoff-Gegner: Auswärtsspiel gegen Seattle Seahawks (18.1./2:00 Uhr)
Es gleicht fast einem Wunder, dass die 49ers dort stehen, wo sie heute stehen, wenn man deren Verletzungsprobleme in Betracht zieht. Aber auch ohne Fred Warner, ohne Nick Bosa und ohne George Kittle, der sich vergangenen Sonntag im zweiten Viertel die Achillessehne riss, stehen die San Francisco 49ers in der Divisional Round der Playoffs.
Die 49ers sind das beste Beispiel, wie viel Coaching in der NFL ausmacht. Ohne Head Coach Kyle Shanahan oder Defensive Coordinator Robert Saleh wäre die Saison wohl in eine ganz andere Richtung verlaufen. Stattdessen eliminierte man in der Wildacard-Round den amtierenden Super-Bowl-Champion. 23:19 setzte man sich gegen die Philadelphia Eagles durch.
Brock Purdy warf zwar zwei Interceptions, war allerdings auch mit einem späten Game-Winning-Drive zur Stelle. Und auch die Defense spielte in den entscheidenden Momenten groß auf, erzwang viele Punts und hielt Philadelphia in der letzten Spielminute erfolgreich aus der Endzone.
Warum San Francisco dennoch Letzter ist? Von allen möglichen Gegnern haben die Niners wohl das schwierigste Divisional-Round-Matchup. Denn erst vor zwei Wochen wurde man von den Seattle Seahawks in einem Must-Win-Game mit 3:13 vorgeführt. Vor allem die starke Niners-Offense enttäuschte in diesem Spiel sehr. Gepaart mit einer ersatzgeschwächten, und dadurch auch fehleranfälligen, 49ers-Defense sowie immer größer werdenden Verletzungsproblemen (Stichwort Kittle), glaube ich, dass für San Francisco am Samstag Endstation ist.
Chicago Bears (11-6)
Playoff-Gegner: Heimspiel gegen Los Angeles Rams (19.1./0:30 Uhr)
15 Jahre lang mussten die Chicago Bears auf einen Sieg in den Playoffs warten, vergangenen Samstag war es jedoch wieder soweit – und dann auch noch ausgerechnet gegen die Green Bay Packers. 31:27 setzte man sich gegen den Divisionsrivalen durch. Es war eine Aufholjagd, die noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Denn tatsächlich standen die Bears zum Start des vierten Viertels mit lediglich sechs Punkten da. Chicagos Offense ließ viele, viele Möglichkeiten liegen, versagte mehrmals bei Fourth-Down. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung der Bears-Defense in der zweiten Halbzeit und drei aufeinanderfolgenden Touchdowns im letzten Viertel schaffte es Chicago allerdings noch irgendwie, das Spiel zu drehen.
Aufgrund des #2-Seeds haben die Bears auch in der Divisional-Round das Privileg eines Heimspiels. Mit den Los Angeles Rams trifft man nun jedoch auf ein Team, das wohl über die Green Bay Packers zu stellen ist. Es bleibt spannend zu sehen, ob die Traum-Saison der Chicago Bears ihre Fortsetzung findet.
Buffalo Bills (12-5)
Playoff-Gegner: Auswärtsspiel gegen Denver Broncos (17.1./22:30 Uhr)
Die Buffalo Bills haben vermutlich die größte Überraschung der Wildcard-Round hingelegt, traf man doch auf ein Jacksonville-Jaguars-Team, das mit acht Siegen am Stück in die Playoffs einzog und als eine der komplettesten Mannschaften der Liga galt – doch Buffalo hat Josh Allen, und alle anderen Teams nicht.
Der amtierende MVP lieferte wieder mal eine Playoff-Vorstellung vom Feinsten ab, hatte eine Completion-Rate von 80 Prozent und steuerte einen Passing- sowie zwei Rushing-Touchdowns bei. Man hat richtig gesehen, wie wichtig ihm dieser Sieg ist: Ein ums andere Mal setzte er seinen Körper aufs Spiel und trug gleich mehrere Verletzungen (Knie, Finger) davon, verpasste jedoch keinen Snap und biss bis zum Schluss auf die Zähne.
Natürlich wäre der Sieg aber nicht möglich gewesen, wenn nicht auch die Defense mit wichtigen Plays, zum richtigen Zeitpunkt, zugeschlagen hätte – wie bei der Game-Winning-Interception von Cole Bishop. Ein positives Zeichen: Denn nur Josh Allen alleine wird nicht reichen, wenn Buffalo den Traum vom ersten Super-Bowl-Sieg der Franchise-Geschichte verwirklichen möchte.
Ein möglicher Trumpf der Bills könnte auch sein, dass kein anderes verbliebenes AFC-Team über mehr Playoff-Erfahrung verfügt. Auch nicht die Denver Broncos, die Buffalos nächster Gegner sind.
Los Angeles Rams (12-5)
Playoff-Gegner: Auswärtsspiel gegen Chicago Bears (19.1./0:30 Uhr)
Der 34:31-Sieg der Los Angeles Rams in der Wildcard-Round war das beste Beispiel dafür, dass keine Partie in den NFL-Playoffs eine "gmahte Wiesn" ist.
Die Carolina Panthers gingen aufgrund ihres 8-9-Regular-Season-Records als krasser Außenseiter in die Partie, forderten die Rams allerdings bis zur letzten Sekunde. Tatsächlich lag Carolina eine Minute vor Ende des letzten Viertels noch mit 31:27 in Führung. Letztlich machte sich jedoch die Routine von Matthew Stafford bezahlt. Der 37-Jährige fand Colby Parkinson 38 Sekunden vor Spielende in der Endzone und sorgte damit doch noch für den erwarteten Rams-Sieg.
Obwohl natürlich die Freude über den Aufstieg überwiegt, gibt es doch den einen oder anderen Bereich, der Sorgenfalten hervorrufen sollte vor den Divisional-Playoffs.
Da wären zum Beispiel die Special-Teams-Probleme, die sich bereits durch die gesamte Saison ziehen und auch in Charlotte fast das Spiel gekostet hätten mit einem geblockten Punt im letzten Viertel. Aber auch Matthew Staffords verstauchter Wurfhand-Zeigefinger sowie Akhello Witherspoons Season-Ending-Schulterverletzung sorgen nicht gerade für Optimismus.
Dennoch: Obwohl man in der Divisional-Round auswärts in Chicago ran muss, ist L.A. vermutlich erneut in der Favoritenrolle.
Denver Broncos (14-3)
Playoff-Gegner: Heimspiel gegen Buffalo Bills (17.1./22:30 Uhr)
Die Denver Broncos konnten sich in der ersten Woche der NFL-Playoffs zurücklehnen und in Ruhe beobachten, mit welchem Team man es kommenden Samstag zu tun bekommen wird. Das Ergebnis: Die Buffalo Bills.
Bereits in der Vorsaison waren die Bills der Auftaktgegner der Broncos in den Playoffs, damals setzten sich Josh Allen und Co. in Buffalo 31:7 durch. Dieses Mal genießt jedoch Denver Heimvorteil.
Noch dazu sind die Broncos das deutlich ausgeruhtere und gesündere Team. Spieler wie Dre Greenlaw oder John Franklin-Myers verpassten zwar das Regular-Season-Finale gegen die Chargers, haben aber gute Chancen, in den Playoffs aufs Feld zurückzukehren.
Eine Defense, die aus allen Rohren feuert, wird es wohl auch brauchen, will man gegen Josh Allen bestehen.
Houston Texans (12-5)
Playoff-Gegner: Auswärtsspiel gegen New England Patriots (18.1./21:00 Uhr)
In einer Wildcard-Round, die viele enge Duelle parat hielt, sticht der 30:6-Auswärtssieg der Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers besonders deutlich heraus.
So richtig deutlich wurde es allerdings erst im letzten Viertel, wo unter anderem zwei Touchdowns der Texans-Defense, durch Sheldon Rankins und Calen Bullock, den Weg zum Blowout-Sieg ebneten.
Es hätte ein noch viel klarerer Sieg werden können, wenn Houstons Offense nicht so schlampig agierte hätte. Ungereimtheiten zwischen C.J. Stroud und seinem Center Jake Andrews führten zu mehreren Fumbles. Die unsaubere Partie des Texans-Quarterbacks hielt Pittsburgh lange Zeit im Spiel - was unnötig ist, wenn man die beste Defense der NFL im Rücken hat.
Houstons Reise geht nun weiter nach Foxborough. Die nicht immer ganz sattelfeste Offensive Line der Patriots könnte dort zum nächsten gefundenen Fressen für die Texans-Defense werden. Wichtig für die Texans wird auch sein, dass Nico Collins nach seiner Gehirnerschütterung rechtzeitig fit wird.
New England Patriots (14-3)
Playoff-Gegner: Heimspiel gegen Houston Texans (18.1./21:00 Uhr)
Der 16:3-Sieg der New England Patriots über die Los Angeles Chargers mag auf den ersten Blick vielleicht nicht extrem beeindruckend wirken – allerdings war es der zweithöchste Sieg der gesamten Wildcard-Round.
Vor allem die Patriots-Defense legte ein wahres Meisterwerk hin, setzte Justin Herbert ständig unter Druck und beendete den Arbeitstag mit sechs Sacks. Zudem schaffte sie im ersten Viertel einen - wie sich am Ende herausstellen sollte - immens wichtigen Goal-Line-Stand nach einer Interception von Drake Maye.
Zwar gelang Maye bei seinem Playoff-Debüt nur ein Touchdown, im Gegensatz zu Los Angeles hatte New England über das gesamte Spiel gesehen jedoch mehrere Offensiv-Big-Plays und wirkte stets in Kontrolle über das Spielgeschehen.
Damit hat dieses junge Patriots-Team nun auch den ersten Playoff-Sieg von seiner Checklist abhaken können. Gegen die Houston Texans erwartet New England aber wohl eine Fifty-Fifty-Partie - Drake Maye kann sich jetzt schon auf eine Menge Pressure der Texans-Defense einstellen.
Ein wichtiger Faktor für dieses Spiel wird auch sein, ob Christian Gonzalez rechtzeitig fit wird. Der Star-Cornerback musste gegen L.A. mit einer Gehirnerschütterung vom Feld.
Seattle Seahawks (14-3)
Playoff-Gegner: Heimspiel gegen San Francisco 49ers (18.1./2:00 Uhr)
Die Seahawks haben vergangenes Wochenende zwar nicht gespielt, bleiben aber dennoch der wohl größte Favorit auf die Super Bowl in der NFC.
Wenn man sich die vielen knappen Wildcard-Ergebnisse innerhalb der Conference ansieht, war auch nicht wirklich diese eine Mannschaft dabei, die mit ihrer Leistung den Anspruch gestellt hat, der neue Top-Dog in der NFC zu sein.
Auch nicht die San Francisco 49ers, die sich als Seattles kommender Gegner entpuppt haben. Gegen die Niners hat man erst vor zwei Wochen gute Erfahrungen gemacht, als man sich in Santa Clara im direkten Duell um den #1-Seed mit 13:3 durchsetzte. Speziell die Defense erwies sich in diesem Matchup als bärenstark. Diesmal dürfen die Seahawks jedoch vor Heimpublikum ran.
Zusätzlich sieht es so aus, als würde Seattles Offense wichtige Verstärkungen vor dem ersten Playoff-Spiel erhalten: Left Tackle Charles Cross und Tight End Elijah Arroyo stehen vor ihren Comebacks.
PREDICTION:
Zum Abschluss möchte ich eure Aufmerksamkeit nochmal kurz auf meinen Kommentar lenken, den ich unter der Ausgabe meines Power Rankings vor Woche 18 der Regular Season abgegeben habe.
Sieht man davon ab, dass ich die Baltimore Ravens anstelle der Pittsburgh Steelers in die Playoffs getippt habe, sind alle anderen Tipps, inklusive Prediction der Playoff-Setzliste, bislang perfekt aufgegangen. Auch die Duelle der Divisional-Round stimmen auf den Punkt genau.
Wer gutes Geld machen will, darf gerne etwas von meinen weiteren Tipps für die restlichen Playoffs abschauen 😉.