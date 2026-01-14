Basavareddy, Nishesh BAS
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:1
4:6 , 6:4 , 7:6
NEWS

Kurios! Ofner jubelt schon über Sieg - verliert aber

Ofner lässt sich bereits als Sieger feiern, gibt dann aber noch einen Sechs-Punkte-Vorsprung im Match-Tiebreak aus der Hand.

Sebastian Ofner verpasst den Einzug in die finale Qualifikationsrunde der Australian Open. Der 29-Jährige unterliegt in der zweiten Qualifikationsrunde dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy mit 6:4, 4:6, 6:7 (11/13).

Im entscheidenden dritten Satz lässt Ofner dabei eine große Chance ungenützt. Im Match-Tiebreak erspielt sich der Steirer eine komfortable 7:1-Führung und lässt sich bereits als Sieger feiern. Was er aber vergessen hat ist, dass beim Match-Tiebreak der Australian Open bis zehn Punkte gespielt.

In der Folge reißt der Faden beim Österreicher, während Basavareddy Punkt um Punkt aufholt und das Match-Tiebreak noch dreht.

Am Ende muss Ofner eine bittere Niederlage hinnehmen.

