NEWS

Out: Rodionov scheidet in Australian-Open-Quali aus

Für den ÖTV-Spieler gibt es in der zweiten Runde der Qualifikation für die Australian Open nichts zu holen.

Kein Australian-Open-Hauptbewerb für Jurij Rodionov: Der 26‑jährige ÖTV-Spieler scheitert in der Qualifikation klar an Zachary Svajda (USA) und muss sich mit 1:6, 4:6 geschlagen geben.

Rodionov findet von Beginn an überhaupt nicht in die Partie. Der Österreicher wirkt unsicher, produziert zu viele Fehler und verliert den ersten Satz in nur 22 Minuten. Zwei Breaks zugunsten des Amerikaners besiegeln den schnellen Rückstand.

Im zweiten Satz präsentiert sich Rodionov verbessert, die Begegnung wird offener. Beim Stand von 4:4 folgt jedoch der entscheidende Moment: Svajda holt sich erneut ein Break und spielt den Sieg souverän mit 6:4 ins Trockene.

Nach der bitteren Quali-Niederlage von Sebastian Ofner verpasst damit ein weiterer Österreicher den Einzug in den Hauptbewerb der Australian Open.

Kurioses Ofner-Out: Hier lesen >>>

