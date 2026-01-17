RB Leipzig RB Leipzig RBL FC Bayern München FC Bayern München FCB
Leipzig muss gegen Bayern auf Neo-DFB-Nationalspieler verzichten

Die "Bullen" müssen gegen den Tabellenführer der Deutschen Bundesliga ohne den 19-Jährigen auskommen. Erst kürzlich feierte dieser sein Comeback.

Leipzig muss gegen Bayern auf Neo-DFB-Nationalspieler verzichten Foto: © getty
Am Samstagabend steht für RB Leipzig das Topspiel der Deutschen Bundesliga gegen Ligaprimus FC Bayern München an (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Nach der bitteren 0:6-Klatsche am ersten Spieltag wollen sich die "Bullen" an den Münchnern revanchieren, müssen dabei aber ohne Mittelfeldspieler Assan Ouedraogo auskommen.

Der 19-Jährige, der nach längerer Verletzungspause jüngst gegen den SC Freiburg sein Comeback feierte, fällt erneut aus. Nach Angaben von Leipzig-Cheftrainer Ole Werner ist bei dem DFB-Nationalspieler in der Partie gegen die "Breisgauer" erneut eine Verletzung in der Kniekehle aufgetreten. Nach 60 Spielminuten musste Ouedraogo vom Platz.

In der Hinrunde etablierte sich der ehemalige Schalker bei den Leipzigern in der Startelf, kam in zwölf Bundesligaspielen auf drei Tore und drei Assists. Dadurch spielte sich Ouedraogo auch in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft, feierte im November sein Debüt, das er mit einem Treffer krönte.

Henrichs zurück im Kader

Vor dem Topspiel können die Sachsen aber auch positive Neuigkeiten vermelden: Außenverteidiger Benjamin Henrichs steht nach 392 Tagen Verletzungspause wieder im Kader des Tabellendritten.

Am 20. Dezember 2024 zog sich der 28-Jährige einen Achilessehnenriss und verpasste das komplette Jahr 2025.

