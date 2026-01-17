Australian Open 2026: Ex-Top-Ten-Spieler sagt Teilnahme ab

Matteo Berrettini zieht seine Teilnahme an den Australian Open 2026 zurück.

Der Italiener (ATP-56) muss seinen Start aufgrund neuerlicher Verletzungsprobleme absagen und verpasst damit das mit Spannung erwartete Erstrundenduell mit Lokalmatador Alex de Minaur (ATP-6). Für Berrettini rückt der US-Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP-113) als Lucky Loser in den Bewerb.

Zuletzt bei Exhebition am Start

Laut der italienischen Tageszeitung "Gazzetta dello Sport" laboriert Berrettini erneut an einer Bauchmuskelverletzung. Schon am Freitagabend verzichtete der Römer auf das Show-Match gegen Landsmann Flavio Cobolli und nahm auch einen Medientermin nicht wahr.

Berrettini war erst vor wenigen Tagen beim Exhebition-Bewerb im australischen Kooyong am Start, schied dort in Runde zwei gegen den Australier Tristan Schoolkate aus. Ein offizielles Turnier spielte der Italiener in diesem Jahr aber noch nicht.

Der ehemalige Weltranglistensechste muss somit weiter auf sein Grand-Slam-Comeback warten. Er verpasste zuletzt auch die US Open im vergangenen August.