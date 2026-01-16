Finale! Erler greift in Auckland nach dem Titel

Beim ATP-250-Turnier in Auckland haben Alexander Erler und Lucas Miedler ein österreichisches Doppel-Finale knapp verpasst.

Erler zog am Freitag mit seinem US-Partner Robert Galloway nach zwei hauchdünn gewonnenen Partien ins Endspiel ein.

Mega-Krimi im Viertelfinale

Zunächst schlug das Duo die beiden Australier Reynold/Watt nach einem wahrten Matchtiebreak-Krimi mit 2:6, 6:3, 15:13. Danach blieben die beiden auch gegen die topgesetzten Bhambri/Goransson (IND/SWE) mit 6:4, 4:6, 10:8 siegreich.

Miedler gewann zwar mit dem Portugiesen Francisco Cabral sein Viertelfinalmatch gegen Cervantes/Darderi (ESP/ITA) klar mit 6:1, 6:2.

Halbfinal-Aus für Miedler/Cabral

Im Halbfinale kam für den an Nummer zwei gereihten Niederösterreicher dann aber das Aus gegen die Franzosen Theo Arribage/Albano Olivetti. Mit 2:6, 6:7 (5) musste sich das Duo, das noch letzte Woche das ATP-250-Turnier in Brisbane gewann, geschlagen geben.

Arribage/Olivetti sind nun Finalgegner von Erler/Galloway. Dass gleich zwei Matches an einem Tag gespielt werden mussten, war die Folge des verregneten Donnerstags, an dem Erler und Miedler jeweils nicht spielen konnten.