Auckland: Erler verpasst ersten Titel des Jahres

Beim ATP-250-Turnier im neuseeländischen Auckland haben Alexander Erler und sein amerikanischer Doppelpartner Robert Galloway den Titel knapp verpasst.

Im Finale unterliegen sie dem französischen Duo Arribage/Olivetti mit 6:7(2) und 4:6. Im zweiten Satz gelingt Erler und Galloway zwischenzeitlich eine starke Aufholjagd, sie kämpften sich von 0:3 auf 3:3 zurück. Am Ende setzt es aber eine knappe Niederlage.

Der Blick des Duos richtet sich nun auf die Australian Open, wo die beiden in Runde eins auf Romios/Seggerman (AUS/USA) treffen.

Den Einzeltitel in Auckland sicherte sich der Tscheche Jakub Mensik (ATP-18.), der sich mit 6:3 und 7:6 (7) gegen Sebastian Baez (ATP-39) aus Argentinien durchsetzt und damit seinen zweiten Karrieretitel feiert.