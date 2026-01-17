NEWS

Aufsichtsratssitzung: Noch keine Entscheidung bei der Austria

Am Freitag kam es bei den "Veilchen" zum ersten Hearing mit Thomas Zorn. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Aufsichtsratssitzung: Noch keine Entscheidung bei der Austria Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Posten des Sportvorstands bei der Wiener Austria ist weiterhin unbesetzt.

Am Freitag kam es im Rahmen der Aufsichtsratssitzung zu einem ersten Hearing seitens der Viola Investment GmbH mit Thomas Zorn, dem nominierten Kandidaten für den Posten.

Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. Die Austria möchte nach einer Analyse in einer weiteren Aufsichtsratssitzung am 27. Jänner eine Entscheidung treffen. Das gab der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Samstag in einer Presseaussendung bekannt.

Mehr zum Thema

Zwei Comebacks bei XXL-Test der Wiener Austria

Zwei Comebacks bei XXL-Test der Wiener Austria

Bundesliga
38
Transfer-Update: Salzburg gibt Bundesliga-Rekordeinkauf ab

Transfer-Update: Salzburg gibt Bundesliga-Rekordeinkauf ab

Bundesliga
1
Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Bundesliga
15
Struber über Zeit in Salzburg: "Arbeite lieber weit weg"

Struber über Zeit in Salzburg: "Arbeite lieber weit weg"

Bundesliga
47
Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Bundesliga
Leihe beendet: Offensivspieler verlässt den GAK

Leihe beendet: Offensivspieler verlässt den GAK

Bundesliga
8
Leipzig muss gegen Bayern auf Neo-DFB-Nationalspieler verzichten

Leipzig muss gegen Bayern auf Neo-DFB-Nationalspieler verzichten

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien