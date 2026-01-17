Aufsichtsratssitzung: Noch keine Entscheidung bei der Austria

Der Posten des Sportvorstands bei der Wiener Austria ist weiterhin unbesetzt.

Am Freitag kam es im Rahmen der Aufsichtsratssitzung zu einem ersten Hearing seitens der Viola Investment GmbH mit Thomas Zorn, dem nominierten Kandidaten für den Posten.

Eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. Die Austria möchte nach einer Analyse in einer weiteren Aufsichtsratssitzung am 27. Jänner eine Entscheidung treffen. Das gab der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Samstag in einer Presseaussendung bekannt.