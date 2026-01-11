Eine Woche vor Beginn der mit umgerechnet 63,42 Millionen Euro dotierten Australian Open haben einige Tennis-Stars schon ihre ersten Titel der neuen Saison fixiert.

Daniil Medvedev zeigt sich kurz vor Beginn seines Lieblings-Grand-Slams in Topform.

Der Russe holt in Brisbane mit einem 6:2, 7:6(1) über den US-Amerikaner Brandon Nakashima seinen 22. Titel.

Medvedev stand beim "Happy Slam" schon dreimal im Endspiel. Brisbane ist für ihn der 22. Schauplatz mit einem Titelgewinn, er hat noch nirgends zwei- oder mehrfach triumphiert.

Bublik erstmals in den Top 10

Beim ATP-Event in Hongkong sicherte sich der Kasache Alexander Bublik, der aktuelle Kitzbühel-Champion, den Titel nach einem 7:6(2),6:3 über den topgesetzten Italiener Lorenzo Musetti.

Bublik stößt damit erstmals in die Top-Ten der Weltrangliste vor, Musetti verbessert sich als nun Fünfter erstmals in die Top-Five.

Sabalenka glückt Saisonstart

Bei den Frauen freute sich die Weltranglisten-Erste Sabalenka über einen perfekten Saisonstart.

Sie besiegte im Brisbane-Endspiel die Ukrainerin Marta Kostjuk 6:4,6:3. Die vierfache Major-Siegerin verlor im Vorjahr in Melbourne im Finale gegen Madison Keys (USA).

Kostjuks Landsfrau Elina Switolina sorgte in Auckland aber doch noch für eine positive Nachricht für das vom Krieg gebeutelte Heimatland. Die Frau von Gael Monfils besiegte im Auckland-Endspiel die Chinesin Wang Xinyu 6:3,7:6(6).

United Cup erstmals an Polen

In Sydney gewann Polen erstmals den United Cup. Nach zwei Finalniederlagen in den beiden Jahren zuvor setzten sich Hubert Hurkacz und Co. im Finale gegen die Schweiz 2:1 durch.

Die beim Teambewerb stark auftrumpfende Belinda Bencic brachte die Schweiz gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek mit 3:6,6:0,6:3 in Führung und gewann damit alle ihre fünf Einzel beim United Cup. Hurkacz rang Altstar Stan Wawrinka in drei Sätzen nieder. Den entscheidenden Punkt holten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski im Mixed.