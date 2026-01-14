NEWS

GEWINNSPIEL: 2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar

Sichere dir ein VIP-Erlebnis und genieße am 06.02. internationalen ABA-Liga-Basketball in exklusivem Ambiente in der Sport Arena Wien!

Gewinne 2×2 On-Court Seats für ein echtes Topspiel der ABA Liga!

Am 6. Februar empfängt BC Vienna im Hallmann Dome mit KK Zadar einen kroatischen Traditionsklub, der für Tempo, Leidenschaft und emotionale Duelle steht.

In der heißen Saisonphase zählt jeder Ballbesitz. Mit den On-Court Seats bist du mitten im Geschehen und erlebst Intensität und Basketball-Atmosphäre hautnah.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar

  • Bewerb: ABA Liga

  • Spieltermin: 06.02.2026

  • Spielort: Hallmann Dome, Wien

Teilnahmeschluss: 01.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Feeling live erleben!

