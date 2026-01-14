Am 6. Februar empfängt BC Vienna im Hallmann Dome mit KK Zadar einen kroatischen Traditionsklub, der für Tempo, Leidenschaft und emotionale Duelle steht.

In der heißen Saisonphase zählt jeder Ballbesitz. Mit den On-Court Seats bist du mitten im Geschehen und erlebst Intensität und Basketball-Atmosphäre hautnah.

Das gibt’s zu gewinnen:

2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar

Bewerb: ABA Liga

Spieltermin: 06.02.2026

Spielort: Hallmann Dome, Wien

Teilnahmeschluss: 01.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Feeling live erleben!