Gewinne 2×2 On-Court Seats für ein echtes Topspiel der ABA Liga!
Am 6. Februar empfängt BC Vienna im Hallmann Dome mit KK Zadar einen kroatischen Traditionsklub, der für Tempo, Leidenschaft und emotionale Duelle steht.
In der heißen Saisonphase zählt jeder Ballbesitz. Mit den On-Court Seats bist du mitten im Geschehen und erlebst Intensität und Basketball-Atmosphäre hautnah.
Das gibt’s zu gewinnen:
2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar
Bewerb: ABA Liga
Spieltermin: 06.02.2026
Spielort: Hallmann Dome, Wien
Teilnahmeschluss: 01.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Feeling live erleben!