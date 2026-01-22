Osaka mit Problemen in die dritte Runde
Während sich die anderen Stars bei den Australian Open souverän zeigen, kommt die Japanerin in Satz zwei ins Wanken.
Mit etwas Bauchweh zieht Naomi Osaka am Donnerstag in die dritte Runde der Australian Open ein.
Die zweifache Melbourne-Siegerin (2019, 2021) muss bei ihrem 6:3, 4:6, 6:2-Erfolg über die Rumänin Sorana Cirstea über die volle Distanz gehen.
Erheblich souveräner zeigen sich andere Stars bei den Frauen: Jessica Pegula deklassiert US-Landsfrau McCartney Kessler mit 6:0, 6:2.
Madison Keys kann ein weiteres US-Duell gegen Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 für sich entscheiden.
Die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek schlägt die Tschechin Marie Bouzkova mit 6:2, 6:3. Amanda Anisimova (USA/4) besiegt Katerina Siniakova (CZE) mit 6:1, 6:4.