Osaka mit Problemen in die dritte Runde

Mit etwas Bauchweh zieht Naomi Osaka am Donnerstag in die dritte Runde der Australian Open ein.

Die zweifache Melbourne-Siegerin (2019, 2021) muss bei ihrem 6:3, 4:6, 6:2-Erfolg über die Rumänin Sorana Cirstea über die volle Distanz gehen.

Erheblich souveräner zeigen sich andere Stars bei den Frauen: Jessica Pegula deklassiert US-Landsfrau McCartney Kessler mit 6:0, 6:2.

Madison Keys kann ein weiteres US-Duell gegen Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 für sich entscheiden.

Die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek schlägt die Tschechin Marie Bouzkova mit 6:2, 6:3. Amanda Anisimova (USA/4) besiegt Katerina Siniakova (CZE) mit 6:1, 6:4.