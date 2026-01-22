Osaka, Naomi OSA
Cirstea, Sorana CIR
Endstand
2:1
6:3 , 4:6 , 6:2
NEWS

Osaka mit Problemen in die dritte Runde

Während sich die anderen Stars bei den Australian Open souverän zeigen, kommt die Japanerin in Satz zwei ins Wanken.

Osaka mit Problemen in die dritte Runde

Mit etwas Bauchweh zieht Naomi Osaka am Donnerstag in die dritte Runde der Australian Open ein.

Die zweifache Melbourne-Siegerin (2019, 2021) muss bei ihrem 6:3, 4:6, 6:2-Erfolg über die Rumänin Sorana Cirstea über die volle Distanz gehen.

Erheblich souveräner zeigen sich andere Stars bei den Frauen: Jessica Pegula deklassiert US-Landsfrau McCartney Kessler mit 6:0, 6:2.

Madison Keys kann ein weiteres US-Duell gegen Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 für sich entscheiden.

Die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek schlägt die Tschechin Marie Bouzkova mit 6:2, 6:3. Amanda Anisimova (USA/4) besiegt Katerina Siniakova (CZE) mit 6:1, 6:4.

