Nach Sturz: Halfpipe-Olympiasieger bangt um Olympiateilnahme

Für Ayumu Hirano wird die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen ein Wettlauf gegen die Zeit.

Nach Sturz: Halfpipe-Olympiasieger bangt um Olympiateilnahme Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Der japanische Snowboard-Olympiasieger Ayumu Hirano hat sich bei einem Sturz am Samstag in Laax im Gesicht verletzt und mehrere Brüche und Prellungen erlitten.

Dies teilte der japanische Skiverband mit. Trotz der Verletzungen will der 27-Jährige mit den markanten Dreadlocks rechtzeitig für die Olympischen Spiele in Livigno wieder fit werden, sein Wettkampf beginnt am 11. Februar.

Hirano besiegte bei den Spielen 2022 in Peking Legende Shaun White und holte Gold. Bei den Olympischen Spielen 2014 und 2018 gewann der mehrfache X-Games-Sieger jeweils Silber und nahm 2021 in Tokio auch im Skateboard an den Sommerspielen teil.

