Wanner bei WM im ÖFB-Team? "Entscheidung wird kommen"

Paul Wanner (20) steht derzeit bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden unter Vertrag. Der Sohn einer Vorarlbergerin könnte sportlich für Österreich oder Deutschland auflaufen.

Im Nachwuchsbereich streifte er das DFB-Trikot über, reiste aber 2022 auf Einladung Ralf Rangnicks als Trainingsgast auch zum ÖFB-Team.

Das Werben um den Youngster wurde auch vom DFB betrieben. Im Sommer steht mit der WM 2026 ein Großereignis an, bei dem beide Teams qualifiziert sind. Entscheidet sich Wanner davor?

Wanner kündigt Entscheidung an

"Die Entscheidung wird kommen. Wir haben im Moment so viele Spiele, es geht Schlag auf Schlag. Ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken", so der 20-Jährige in einem Interview mit der "Sport Bild".

Die WM wäre wohl ein passender Anlass. "Ich träume davon, bei einer WM zu spielen – aber bis dahin will und muss ich erst einmal Woche für Woche Leistung bringen", so Wanner.