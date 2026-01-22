Oberleitner überrascht mit Sieg bei Grand-Slam-Debüt

Toller Erfolg für Neil Oberleitner bei den Australian Open!

Der 26-jährige Wiener schafft bei seinem Grand-Slam-Debüt im Doppel-Hauptbewerb gleich den Einzug in die zweite Runde.

Mit seinem indischen Partner Nsriam Balaji besiegt Oberleitner nach 2:43 Stunden Spielzeit den Franzosen Pierre-Hugues Herbert und den Australier Jordan Thompson mit 7:6 (4), 3:6, 7:6 (8).

Oberleitner/Balaji bringen Führung ins Ziel

Im entscheidenden Match-Tiebreak gelingt Oberleitner/Balaji eine schnelle 6:2-Führung, Herbert/Thompson kommen noch einmal auf 7:8 bzw. 8:9 heran, den zweiten Matchball können die Außenseiter aber schließlich verwerten.

Der sportliche Erfolg ist hoch einzuschätzen: Herbert gewann in seiner Karriere schon fünf Doppel-Grand-Slam-Titel, triumphierte unter anderem bei den Australian Open 2019. Thompson hat mit dem US-Open-Triumph 2024 immerhin schon einen Major-Erfolg zu Buche stehen.

Nun gegen Marach-Schützlinge

In der zweiten Runde wartet nun der nächste harte Brocken auf Oberleitner/Balaji: Die beiden treffen auf die an vier gesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA), die vom Steirer Oliver Marach gecoacht werden.

Für den Zweitrunden-Einzug kassieren Oberleitner/Balaji etwas über 37.000 Euro Preisgeld. Bereits kurz vor den Australian Open bewies das Duo seine starke Form, als sie ein Challenger-Turnier in Thailand für sich entscheiden konnten.