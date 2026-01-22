Oberleitner überrascht mit Sieg bei Grand-Slam-Debüt
Der Wiener setzt sich in der ersten Runde der Australian Open mit Partner Balaji gegen ein prominentes Duo durch.
Toller Erfolg für Neil Oberleitner bei den Australian Open!
Der 26-jährige Wiener schafft bei seinem Grand-Slam-Debüt im Doppel-Hauptbewerb gleich den Einzug in die zweite Runde.
Mit seinem indischen Partner Nsriam Balaji besiegt Oberleitner nach 2:43 Stunden Spielzeit den Franzosen Pierre-Hugues Herbert und den Australier Jordan Thompson mit 7:6 (4), 3:6, 7:6 (8).
Oberleitner/Balaji bringen Führung ins Ziel
Im entscheidenden Match-Tiebreak gelingt Oberleitner/Balaji eine schnelle 6:2-Führung, Herbert/Thompson kommen noch einmal auf 7:8 bzw. 8:9 heran, den zweiten Matchball können die Außenseiter aber schließlich verwerten.
Der sportliche Erfolg ist hoch einzuschätzen: Herbert gewann in seiner Karriere schon fünf Doppel-Grand-Slam-Titel, triumphierte unter anderem bei den Australian Open 2019. Thompson hat mit dem US-Open-Triumph 2024 immerhin schon einen Major-Erfolg zu Buche stehen.
Nun gegen Marach-Schützlinge
In der zweiten Runde wartet nun der nächste harte Brocken auf Oberleitner/Balaji: Die beiden treffen auf die an vier gesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA), die vom Steirer Oliver Marach gecoacht werden.
Für den Zweitrunden-Einzug kassieren Oberleitner/Balaji etwas über 37.000 Euro Preisgeld. Bereits kurz vor den Australian Open bewies das Duo seine starke Form, als sie ein Challenger-Turnier in Thailand für sich entscheiden konnten.