Balaji N S / Oberleitner N B/O
Herbert P / Thompson J H/T
Endstand
2:1
7:6 , 3:6 , 7:6
NEWS

Oberleitner überrascht mit Sieg bei Grand-Slam-Debüt

Der Wiener setzt sich in der ersten Runde der Australian Open mit Partner Balaji gegen ein prominentes Duo durch.

Oberleitner überrascht mit Sieg bei Grand-Slam-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Toller Erfolg für Neil Oberleitner bei den Australian Open!

Der 26-jährige Wiener schafft bei seinem Grand-Slam-Debüt im Doppel-Hauptbewerb gleich den Einzug in die zweite Runde.

Mit seinem indischen Partner Nsriam Balaji besiegt Oberleitner nach 2:43 Stunden Spielzeit den Franzosen Pierre-Hugues Herbert und den Australier Jordan Thompson mit 7:6 (4), 3:6, 7:6 (8).

Oberleitner/Balaji bringen Führung ins Ziel

Im entscheidenden Match-Tiebreak gelingt Oberleitner/Balaji eine schnelle 6:2-Führung, Herbert/Thompson kommen noch einmal auf 7:8 bzw. 8:9 heran, den zweiten Matchball können die Außenseiter aber schließlich verwerten.

Der sportliche Erfolg ist hoch einzuschätzen: Herbert gewann in seiner Karriere schon fünf Doppel-Grand-Slam-Titel, triumphierte unter anderem bei den Australian Open 2019. Thompson hat mit dem US-Open-Triumph 2024 immerhin schon einen Major-Erfolg zu Buche stehen.

Nun gegen Marach-Schützlinge

In der zweiten Runde wartet nun der nächste harte Brocken auf Oberleitner/Balaji: Die beiden treffen auf die an vier gesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA), die vom Steirer Oliver Marach gecoacht werden.

Für den Zweitrunden-Einzug kassieren Oberleitner/Balaji etwas über 37.000 Euro Preisgeld. Bereits kurz vor den Australian Open bewies das Duo seine starke Form, als sie ein Challenger-Turnier in Thailand für sich entscheiden konnten.

Australian Open Neil Oberleitner