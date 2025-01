Lukas Neumayer hat bei den Australian Open die zweite Qualifikationsrunde erreicht.

Der Salzburger besiegte zu Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne den Dänen Elmer Möller mit 6:7(5),6:3,6:4.

Für sein erstes Major-Hauptfeld muss der ÖTV-Spieler noch zwei weitere Runden überstehen, als Nächstes wartet der Italiener Matteo Gigante.

Zweieinhalb Stunden gebraucht

Im ersten Satz ließ der im Ranking auf Platz 216 liegende Neumayer gegen den um 59 Positionen vor ihm platzierten Möller zwei Breakbälle beim Stand von 5:5 aus und verlor schließlich im Tiebreak mit 5:7.

Im zweiten Durchgang gab der 22-Jährige seinen Service zum 2:3 ab, doch mit zwei Breaks in Folge drehte er den Satz. Die Entscheidung verlief dramatisch. Neumayer breakte den Dänen zunächst zum 5:4, vergab danach bei eigenem Aufschlag vier Matchbälle und musste anschließend einen Breakball abwehren.

Nach 2:29 Stunden verwandelte der Österreicher seinen fünften Matchball.

Rodionov und Kraus spielen am Dienstag

Gegen den 23-jährigen Gigante (ATP-146.), der in der Qualifikation als Nummer 32 gesetzt ist, hat Neumayer auf der ATP Challenger Tour zweimal gespielt und dabei einen Sieg geschafft. Im jüngsten Aufeinandertreffen vor eineinhalb Jahren im Finale von Cordenons setzte es aber eine glatte 0:6,2:6-Niederlage.

Am Dienstag ist in der Melbourne-Quali Jurij Rodionov gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante im Einsatz, bei den Frauen spielt Sinja Kraus gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova.

Beim mit 766.290 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Auckland in Neuseeland ist unterdessen Lucas Miedler im Doppel mit dem Mexikaner Santiago Gonzalez in Runde eins durch ein 4:6,3:6 gegen die topgesetzte Paarung Nikola Mektic/Michael Venus (CRO/NZL) ausgeschieden.