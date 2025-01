Österreichs Tennis-Männer treten im Davis-Cup-Duell am 31. Jänner und 1. Februar gegen Finnland in der aktuell bestmöglichen Besetzung an.

Einzig der an einem Comeback arbeitende Sebastian Ofner wird beim Länderkampf im Multiversum Schwechat fehlen.

Neben den Doppelspezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler berief ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer auch Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Filip Misolic in sein vorläufiges Aufgebot.

Zwei Finnen vor dem besten Österreicher

Ofner hatte sich im September bzw. Oktober Operationen an den Fersen beider Füße unterzogen. Österreichs Nummer eins hat laut Verbandsangaben erst kurz vor Jahreswechsel wieder seine ersten Schläge auf dem Platz gemacht. Sein Comeback werde er demnach "zu einem späteren Zeitpunkt" geben.

Gelingt den Österreichern auch ohne den 28-jährigen Steirer der Aufstieg, spielen sie Mitte September in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Kanada oder in Ungarn um ein Ticket für das Finalturnier im November in Bologna.

"Wir werden schauen, dass wir mit diesem Team die Überraschung schaffen", sagte ÖTV-Sportchef Melzer.

Die Finnen verfügen mit Otto Virtanen (92. im aktuellen ATP-Ranking) und Emil Ruusuvuori (131.) über zwei Spieler, die in der Weltrangliste vor Österreichs bestplatziertem im Davis Cup antretenden Spieler Rodionov (166.) liegen. Im Doppel können sie zudem auf den amtierenden Wimbledon-Sieger Harri Heliövaara zurückgreifen.

Gespielt wird in Schwechat auf Sand.

Die größten Bad Boys der Tennis-Geschichte