Ex-Australian-Open-Champion erhält Wildcard

Stan "the Man" Wawrinka startet in seine letzte Saison auf der ATP Tour.

Der mittlerweile 40-Jährige tritt noch ein Mal auf die große Bühne des Tennis und sichert sich für seinen letzten Auftritt bei den Australian Open eine Wildcard.

Für den Schweizer habe der Grand Slam eine große Bedeutung - schließlich holte er dort 2014 seinen ersten Major-Titel und kletterte in den nächsten Jahren bis auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste.

"Die Chance zu haben, die Australian Open zu Beginn meines letzten Jahres auf der Tour zu spielen, bedeutet mir alles," so der derzeitige Weltranglisten 156.

Aussie-Open ohne Lokal-Hero

Neben dem Ex-Champion dürfen sich auch die Australier Jordan Thompson und Chris O’Connell freuen. Showman Nick Kyrgios verzichtet auf einen Auftritt im Single und wird nur gemeinsam im Doppel mit seinem Partner Thanasi Kokkinakis zu sehen sein.

Zwar sei der 28-Jährige nach einjähriger Verletzungspause wieder fit und zurück auf dem Platz, seine Kräfte würden für die besonderen Anforderungen eines Grand Slams aber noch nicht reichen.

"Matches über fünf Sätze sind ein anderes Biest, und ich bin noch nicht bereit, die volle Distanz zu gehen," so die einstige Nummer 13 der ATP-Weltrangliste.

"Dieses Turnier bedeutet mir alles, aber ich gebe meinen Platz lieber jemandem, der bereit ist, seinen Moment zu nutzen", so Kyrgios weiter. Das ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne beginnt am 18. Jänner.