Das Top-Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool in der 21. Runde der Premier League endet torlos.

Von Beginn an entwickelt sich eine verbissene Partie, in der sich beide Mannschaften taktisch belauern. Liverpool erarbeitet sich zwar mehr Ballbesitz, doch die gefährlicheren Aktionen gehören zunächst den Hausherren.

Die Gunners versuchen es immer wieder, doch sowohl Bukayo Saka als auch Declan Rice scheitern mit ihren Schüssen am gegnerischen Abwehrbollwerk oder an Liverpool-Keeper Alisson.

Den größten Aufreger der ersten Hälfte liefert jedoch Liverpool: Conor Bradley fasst sich nach einem Missverständnis ein Herz, doch sein Schuss klatscht nur an die Latte - pures Pech für die Gäste, Glück für Arsenal-Keeper David Raya, der hier machtlos gewesen wäre.

Beide Teams bleiben ungefährlich

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild unverändert. Das Spiel ist von harten Zweikämpfen, Fouls und zahlreichen Unterbrechungen geprägt.

Liverpool legt kräftig zu und hat das Spiel im Griff, kommt aber kaum gefährlich vor das Tor. Arsenal bleibt in der zweiten Hälfte ungefährlich. In der Nachspielzeit muss Liverpools Bradley mit Verdacht auf eine Knieverletzung mit der Trage vom Feld.

Am Ende bleibt es bei der Nullnummer. Liverpool ist nach dem 1:0-Heimsieg im ersten Saison-Duell somit weiterhin das einzige Team, das gegen Arsenal ohne Gegentor bleibt. Die "Gunners" bleiben im 32. Pflichtspiel erst zum zweiten Mal torlos.

Die Tabelle führt Arsenal mit 49 Zählern je sechs Punkte vor Manchester City und Aston Villa an. Liverpool belegt mit 35 Punkten den vierten Rang.