ICE: Wer hat im Pre-Playoff-Rennen die besten Karten?

Einer der Gründe dafür: Goalie Evan Cowley stabilisierte sich nach einem schwachen Saisonbeginn, nachdem sich Konkurrent Sebastian Wraneschitz verletzt hatte.

Ist Cowley ein Torhüter, der immer spielen muss, um seine Leistungen abzurufen? Es wird interessant sein, wie die Goalierochaden nach der Rückkehr von Wraneschitz aussehen werden.

Die Offensive geht auch meist nicht leicht von der Hand, da hilft es immerhin, dass Carter Souch zuletzt Tore abseits der Paradelinie um Linden Vey erzielte.

Neuzugang Scott Kosmachuk präsentierte sich wie aus Villach und Salzburg bekannt (Offensivqualitäten und einige Aussetzer), fiel aber zuletzt wie einige seiner Stürmerkollegen (zwei ganze Reihen) aus.

Die Caps müssen auch in den nächsten Wochen Gritty Wins einfahren – die Bilanz war zuletzt die eines Mittelständlers und das sollte auch für die Top 10 reichen.

Black Wings Linz (44/34)

Mit zwei Siegen aus zehn Spielen ein miserabler Saisonstart, dann acht Siege aus den nächsten zehn Spielen - es sah aus, als ob die Black Wings den Umschwung geschafft hätten.

Seitdem aber ein stetes Auf und Ab, die Aufs meist daheim, die Abs bei den Auswärtsspielen. Da kann es schon etwas beunruhigen, dass acht Auswärtspartien nur mehr sechs Heimspiele gegenüberstehen.

Immerhin verfügen die Black Wings über gleich vier Forwards (Graham Knott, Travis Barron, Brian Lebler, Shawn St-Amant), die regelmäßig und auch schon zweistellig getroffen haben. Danach herrscht aber ziemliche Funkstille, auch von der blauen Linie kommt sehr wenig.