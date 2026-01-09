Rossi sieht zu, wie Kasper-Team seine Canucks abmontiert

Detroit Red Wings gegen Vancouver Canucks hätte für österreichische NHL-Fans ein Saison-Highlight werden sollen. Zum Aufeinandertreffen der beiden rot-weiß-roten Marcos kommt es aber nicht, da Marco Rossi weiterhin verletzungsbedingt aussetzen muss.

In seiner Abwesenheit gibt es einen klaren 5:1-Heimsieg für die Franchise von Marco Kasper, der 13:07 Minuten am Eis steht und in 18 Shifts einen Schuss abgibt.

Die Schlagzeilen gehören Patrick Kane, der mit einem Doppelpack als insgesamt fünfter in den USA geborener Spieler die 500-Tore-Marke knackt (im Bild Kasper mit Kane bei der Gratulation).

Unter den aktiven Spielern haben nur Alex Ovechkin (915), Sidney Crosby (649), Sven Stamkos (600), Evgeni Malkin (523) und John Tavares (509) mehr erzielt.

Während Vancouver die fünfte Niederlage in Folge einsteckt, bleibt Detroit an Atlantic-Division-Leader Montreal dran. Die Canadiens sind punktgleich, haben aber eine Partie weniger absolviert.