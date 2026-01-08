Thompson, Jordan THO
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
4:6 , 4:6
NEWS

Rodionov und Schwärzler ziehen in Challenger-Halbfinals ein

Während Rodionov in Neukaledonien die Nummer eins auschaltet, zieht Schwärzler in Thailand kampflos in die nächste Runde ein.

Jurij Rodionov steht beim Challenger-Turnier im neukaledonischen Noumea im Halbfinale.

Der 26-Jährige setzt sich gegen den an Nummer eins gesetzten Australier Jordan Thompson (ATP 113.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4 durch.

Dabei präsentiert sich der Österreicher vor allem bei eigenem Aufschlag stark. Nur einmal muss Rodionov gegen den ehemaligen Top-30-Spieler ein Break einstecken.

Um den Einzug ins Finale geht es nun erneut gegen einen Australier. Österreichs Nummer drei trifft auf den Sieger aus dem Duell Blake Ellis gegen Bernard Tomic.

Schwärzler kampflos im Halbfinale

Ebenfalls in einem Challenger-Halbfinale steht Joel Schwärzler.

Der junge Vorarlberger profitiert im thailändischen Nonthaburi gegen Lorenzo Giustino von einem w.o. seines italienischen Gegners. In der Runde der letzten vier geht es nun gegen den Japaner Rio Noguchi (ATP 227.).

