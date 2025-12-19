NEWS

Ehemaliger Grand-Slam-Sieger kündigt Karriereende an

Der Schweizer wird 2026 seinen Karriere beenden.

Ehemaliger Grand-Slam-Sieger kündigt Karriereende an Foto: © getty
Stan Wawrinka wird 2026 sein letztes Jahr als professioneller Tennisspieler bestreiten.

Wie der 40-jährige Schweizer in seinen Sozialen Medien ankündigt, wird das kommende Jahr sein letztes auf der ATP-Tour sein.

Dazu schreibt er: "Jedes Buch braucht ein Ende. Es ist Zeit, das letzte Kapitel meiner Karriere als professioneller Tennisspieler zu schreiben. Ich möchte immer noch an meine Grenzen stoßen und diese Reise bestmöglich beenden."

Der Schweizer, der für seine einhändige Rückhand gefürchtet war, konnte in seiner langen Karriere drei Grand-Slam-Titel gewinnen und in der Weltrangliste bis auf Platz drei vorstoßen. Aktuell liegt er auf Platz 157.

2
