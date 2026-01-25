NEWS

Djokovic zieht kampflos ins Viertelfinale der Australian Open ein

Der Serbe profitiert von einer Verletzung seines tschechischen Kontrahenten. Nun wartet er auf einen seiner Lieblingsgegner.

Djokovic zieht kampflos ins Viertelfinale der Australian Open ein Foto: © GETTY
Novak Djokovic steht bei den Australian Open bereits im Viertelfinale.

Sein Gegner, der junge Tscheche Jakub Mensik, muss wegen einer Bauchmuskelverletzung rausziehen.

Im Viertelfinale trifft er auf den Sieger zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz. Gegen den Italiener hat der 38-Jährige eine 9:1-Bilanz, gegen Fritz hat er in elf Duellen noch nie verloren.

Wutausbruch in 3. Runde

Dabei hat Djokovic Glück, überhaupt noch im Turnier zu sein. In seinem Drittenrundenmatch sorgte der Serbe mit einem Wutausbruch für Aufsehen.

Beim Stand von 6:3, 4:2 hätte er beinahe ein Ballmädchen getroffen. Auf der Pressekonferenz entschuldigt sich der Serbe: "Es tut mir leid, dass ich dem Ballkind oder anderen Personen Unannehmlichkeiten bereitet habe."

