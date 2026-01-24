US-Open-Déjà-vu: Djokovic entgeht Disqualifikation knapp

Novak Djokovic sorgt bei den Australian Open 2026 für einen heiklen Moment. Sofort werden Erinnerungen an einen der turbulentesten Zwischenfälle seiner Karriere geweckt.

Beim Drittrundensieg gegen Botic van de Zandschulp feuert der 38‑Jährige aus Frust einen Ball weg. Dabei verfehlt er ein Ballmädchen nur um wenige Zentimeter. Eine Szene, die stark an eine frühere Szene des 'Djokers' erinnert.

Genau solche Bilder sahen Tennisfans 2020 schon einmal. Damals traf Djokovic im Achtelfinale der US Open aus Ärger eine Linienrichterin am Hals, wurde nach langen Diskussionen disqualifiziert. Dominic Thiem holte in der Folge seinen ersten Grand‑Slam-Titel.

Ausschluss haarschaft entkommen

Diesmal bleibt Djokovic dieses Schicksal erspart – aber nur knapp.

Beim Stand von 6:3, 4:2 in Melbourne schießt der Serbe den Ball unkontrolliert nach hinten. Die Filzkugel rauscht nur rund 20 Zentimeter am Gesicht eines Ballmädchens vorbei, die neben dem Netz kniet. Ein gefährlicher Moment, doch der Stuhlschiedsrichter reagiert nicht: keine Verwarnung, keine Strafe, keine längere Diskussion.

Djokovic zeigt sich reuig

Im Nachhinen zeigt sich der Tennisstar reumütig: "Ich habe mich entschuldigt. Das war nicht nötig und ist in der Hitze des Gefechts passiert", sagt er. Er habe dabei "Glück gehabt", wie er offen zugibt. "Es tut mir leid, wenn ich dem Ballkind oder anderen Personen Unannehmlichkeiten bereitet habe."

Sportlich hat Djokovic die Partie weitgehend im Griff, wankt lediglich im dritten Satz und setzt sich schließlich nach 2:44 Stunden mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) durch. Damit zieht der zehnfache Australian‑Open-Sieger ins Achtelfinale ein, wo er auf den Tschechen Jakub Mensik (Nr. 16) trifft.

Mit Blick auf seinen möglichen 25. Grand‑Slam-Titel ist Djokovic als Viert-Gesetzter einer der Topfavoriten.

Die heikle Szene im VIDEO: