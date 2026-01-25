Dallas Mavericks Dallas Mavericks DAL Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers LAL
Endstand
110:116
28:37 , 24:28 , 35:14 , 23:37
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team

Beim zweiten Spiel an seiner alten Wirkungsstätte überzeugt der Slowene mit 33 Punkten. Während die Lakers auf Playoff-Kurs sind, droht Dallas diese zu verpassen.

Auf Playoff-Kurs: Doncic führt Lakers zu Sieg gegen Ex-Team Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Auch in seinem zweiten Spiel an der alten Wirkungsstätte hat Luka Doncic zu überzeugen vermocht.

Der Slowene kam in der NBA beim 116:110 seiner Los Angeles Lakers bei den Dallas Mavericks am Samstag auf 33 Punkte, elf Assists und acht Rebounds.

Rund sieben Minuten vor dem Ende lagen die Kalifornier noch 15 Zähler zurück, ehe LeBron James (17 Punkte) und Co. in einen Lauf kamen. Die Lakers liegen als Fünfter im Westen auf Play-off-Kurs, die Mavs drohen, dieses zu verpassen.

Doncic war im Februar 2025 in einem aufsehenerregenden Wechsel von den Mavericks zu den Lakers gewechselt. Dallas hat seither alle vier Partien gegen die Lakers verloren.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Erneut tödliche Schüsse! NBA-Spiel in Minneapolis abgesagt

Basketball
7
Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut

Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut

Golf
Carlos Alcaraz marschiert ins Viertelfinale der Australian Open

Carlos Alcaraz marschiert ins Viertelfinale der Australian Open

Tennis
Toronto feiert in Portland dritten Auswärtssieg in Serie

Toronto feiert in Portland dritten Auswärtssieg in Serie

Basketball
Handball: Frankreich sorgte bei Sieg für zwei EM-Rekorde

Handball: Frankreich sorgte bei Sieg für zwei EM-Rekorde

Handball
Donald Trump bleibt diesjähriger Super Bowl fern

Donald Trump bleibt diesjähriger Super Bowl fern

Football
2
Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Tennis
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Los Angeles Lakers Dallas Mavericks Luka Doncic Basketball National Basketball Association NBA