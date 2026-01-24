Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Stan Wawrinka verabschiedet sich aus Melbourne!

Die Nummer neun der ATP-Weltrangliste Taylor Fritz lässt dem 40-Jährigen, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, keine Chance. Der US-Amerikaner behauptet sich in vier Sätzen 7:6 (5), 2:6, 6:4 und 6:4.

Dennoch steht nach dem Match nicht Fritz im Mittelpunkt, sondern Wawrinka. Der dreifache Grand-Slam-Sieger wurde mit Standing Ovations bedacht, daraufhin verdrückte der Schweizer Tränen. "Die Atmosphäre war unglaublich. Danke, dass ihr immer dabei seid. Ich bin traurig zu gehen, es war eine fantastische Reise."



Auf diese Reise stoßt "Stan the Man", wie er genannt wurde, mit einer Dose Bier an. Für seinen Drittrundengegner Fritz wartet im Achtelfinale ein Duell mit Lorenzo Musetti.