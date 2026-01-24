Wawrinka, Stan WAW
Fritz, Taylor FRI
Endstand
1:3
6:7 , 6:2 , 4:6 , 4:6
NEWS

Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Der Schweizer feiert einen emotionalen Abschied von den Fans in Down Under. Inklusive einer Dose Bier.

Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Stan Wawrinka verabschiedet sich aus Melbourne!

Die Nummer neun der ATP-Weltrangliste Taylor Fritz lässt dem 40-Jährigen, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, keine Chance. Der US-Amerikaner behauptet sich in vier Sätzen 7:6 (5), 2:6, 6:4 und 6:4.

Dennoch steht nach dem Match nicht Fritz im Mittelpunkt, sondern Wawrinka. Der dreifache Grand-Slam-Sieger wurde mit Standing Ovations bedacht, daraufhin verdrückte der Schweizer Tränen. "Die Atmosphäre war unglaublich. Danke, dass ihr immer dabei seid. Ich bin traurig zu gehen, es war eine fantastische Reise."

Auf diese Reise stoßt "Stan the Man", wie er genannt wurde, mit einer Dose Bier an. Für seinen Drittrundengegner Fritz wartet im Achtelfinale ein Duell mit Lorenzo Musetti.

Das All-Time-Preisgeld-Ranking der Tennis-Stars

#30 - Lleyton Hewitt (AUS)
#29 - Ivan Lendl (USA)

Slideshow starten

31 Bilder

