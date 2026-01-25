Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat seinen Jahresauftakt gehörig verpatzt.

Der Wiener war von einer erfolgreichen Titelverteidigung beim PGA-Turnier im südkalifornischen La Quinta weit entfernt und verpasste am Samstag, wie befürchtet, klar den Cut nach drei von vier Runden.

Zumindest konnte der 32-jährige Weltranglisten-Zwölfte nach einer 72 und einer 74 zum Abschluss noch eine 68er-Runde zeigen. Mit zwei unter Par fehlten ihm aber als 138. neun Schläge zum Cut.