NEWS

Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut

Der Österreicher hat seinen Start ins neue Jahr verpatzt. Das Aus hatte sich aber schon angebahnt.

Titelverteidiger Straka scheitert in Kalifornien am Cut Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat seinen Jahresauftakt gehörig verpatzt.

Der Wiener war von einer erfolgreichen Titelverteidigung beim PGA-Turnier im südkalifornischen La Quinta weit entfernt und verpasste am Samstag, wie befürchtet, klar den Cut nach drei von vier Runden.

Zumindest konnte der 32-jährige Weltranglisten-Zwölfte nach einer 72 und einer 74 zum Abschluss noch eine 68er-Runde zeigen. Mit zwei unter Par fehlten ihm aber als 138. neun Schläge zum Cut.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Michael Jordan
Michael Schumacher

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Straka mit Fehlstart in Kalifornien

Straka mit Fehlstart in Kalifornien

Golf
Donald Trump bleibt diesjähriger Super Bowl fern

Donald Trump bleibt diesjähriger Super Bowl fern

Football
2
Carlos Alcaraz marschiert ins Viertelfinale der Australian Open

Carlos Alcaraz marschiert ins Viertelfinale der Australian Open

Tennis
Handball: Frankreich sorgte bei Sieg für zwei EM-Rekorde

Handball: Frankreich sorgte bei Sieg für zwei EM-Rekorde

Handball
Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Fritz beendet Wawrinkas Karriere bei den Australian Open

Tennis
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

NHL
1
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Kalifornien Sepp Straka Golf PGA Tour La Quinta