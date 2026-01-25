Sabalenka, Aryna SAB
Mboko, Victoria MBO
Endstand
2:0
6:1 , 7:6
NEWS

Nervenstarke Weltranglistenerste in Melbourne im Viertelfinale

Die 27-jährige Aryna Sabalenka verwandelte in der Rod Laver Arena nach 86 Minuten ihren fünften Matchball. Sie steht zum 13. Mal in Folge unter den letzten acht.

Nervenstarke Weltranglistenerste in Melbourne im Viertelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka zieht bei den Australian Open ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein.

Der zweimalige Melbourne-Champion setzte sich im Achtelfinale gegen Victoria Mboko aus Kanada mit 6:1, 7:6 (7:1) durch und steht damit bei einem Grand-Slam-Turnier zum 13. Mal nacheinander in der Runde der letzten Acht. Die 27-jährige Belarussin verwandelte in der Rod Laver Arena nach 86 Minuten ihren fünften Matchball.

Sabalenka, die im Vorjahr im Finale überraschend gegen die Amerikanerin Madison Keys verloren hatte, hatte gegen die acht Jahre jüngere Kanadierin lange Zeit alles im Griff.

Entscheidung fällt im Tiebreak

Sie führte 6:1, 4:1, ehe sich Mboko steigerte und der großen Favoritin doch noch einen harten Kampf lieferte. Beim Stand von 4:5 wehrte die Kanadierin drei Matchbälle ab und nahm Sabalenka dann den Aufschlag ab.

Die Entscheidung musste nun im Tiebreak fallen, wo Sabalenka ihre eindrucksvolle Nervenstärke erneut unter Beweis stellte. Es war der 20. Tiebreak in Serie, den die Nummer eins der Welt gewann. Letztmals verlor sie bei den French Open 2023 einen Tiebreak.

