NFL-Spieler erneut festgenommen
Der Vikings-Receiver wurde in einem Hotel festgenommen. Es ist nicht sein erster Eklat.
NFL-Receiver Jordan Addison sorgt erneut für Schlagzeilen!
Der Minnesota Vikings-Spieler wurde am frühen Montagmorgen in Tampa (Florida) festgenommen und laut Polizeiberichten wegen Hausfriedensbruch angeklagt. Gegen eine Kaution von 500 € wurde er wieder freigelassen.
Es ist bereits die dritte Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden, seit ihn die Vikings im NFL-Draft 2023 an Position 23 ausgewählt haben.
Wegen Trunkenheit am Steuer wurde Addison zu Beginn der NFL-Saison bereits für drei Spiele gesperrt.