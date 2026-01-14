NFL-Receiver Jordan Addison sorgt erneut für Schlagzeilen!

Der Minnesota Vikings-Spieler wurde am frühen Montagmorgen in Tampa (Florida) festgenommen und laut Polizeiberichten wegen Hausfriedensbruch angeklagt. Gegen eine Kaution von 500 € wurde er wieder freigelassen.

Es ist bereits die dritte Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden, seit ihn die Vikings im NFL-Draft 2023 an Position 23 ausgewählt haben.

Wegen Trunkenheit am Steuer wurde Addison zu Beginn der NFL-Saison bereits für drei Spiele gesperrt.