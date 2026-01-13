Neo-Österreicherin Potapova scheitert in Adelaide-Auftaktrunde

Anastasia Potapova kommt ohne Erfolgserlebnis im Gepäck zu den Tennis-Australian-Open.

Die 24-jährige Neo-Österreicherin zog am Dienstag in der Auftaktrunde des WTA-500-Hartplatzturniers von Adelaide gegen die australische Wildcard-Spielerin Kimberly Birrell nach 1:35 Stunden mit 4:6,4:6 den Kürzeren.

Die dreifache WTA-Turniersiegerin war zuvor nach ihrem Out in der 2. Qualifikationsrunde als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht.