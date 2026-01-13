NEWS

Neo-Österreicherin Potapova scheitert in Adelaide-Auftaktrunde

Damit bleibt ihr ein Erfolgserlebnis vor den Australian Open verwehrt.

Neo-Österreicherin Potapova scheitert in Adelaide-Auftaktrunde Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Anastasia Potapova kommt ohne Erfolgserlebnis im Gepäck zu den Tennis-Australian-Open.

Die 24-jährige Neo-Österreicherin zog am Dienstag in der Auftaktrunde des WTA-500-Hartplatzturniers von Adelaide gegen die australische Wildcard-Spielerin Kimberly Birrell nach 1:35 Stunden mit 4:6,4:6 den Kürzeren.

Die dreifache WTA-Turniersiegerin war zuvor nach ihrem Out in der 2. Qualifikationsrunde als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Michael Jordan
Michael Schumacher

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov startet stark in Australian-Open-Quali

Rodionov startet stark in Australian-Open-Quali

Tennis
Lilli Tagger ringt sich in AO-Quali zu Auftaktsieg

Lilli Tagger ringt sich in AO-Quali zu Auftaktsieg

Tennis
13
Vor AO-Comeback: Williams verliert Auftaktspiel in Hobart

Vor AO-Comeback: Williams verliert Auftaktspiel in Hobart

Tennis
Australian-Open-Qualifikation LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Gao

Australian-Open-Qualifikation LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Gao

Tennis
ÖHB-Kapitän Bilyk will in der Schweiz wieder durchstarten

ÖHB-Kapitän Bilyk will in der Schweiz wieder durchstarten

Handball
1
Texans beenden womöglich die Karriere von Aaron Rodgers

Texans beenden womöglich die Karriere von Aaron Rodgers

Football
2
NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round

NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round

Football
1
Kommentare

Kommentare

Tennis Anastasia Potapova Sport-Mix WTA