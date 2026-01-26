Österreich-Haus in Cortina als rot-weiß-roter Hotspot

Das Österreich-Haus soll auch bei den Olympischen Winterspielen in Italien zum zentralen rot-weiß-roten Hotspot werden.

Dem ÖOC dient diesmal das Jägerhaus unweit des Eiskanals und des Ortskerns von Cortina d'Ampezzo als Treffpunkt für Ehrengäste, Sponsorpartner und Sportler aus dem In- und Ausland.

Das Austria House wird auch Schauplatz der Medaillenfeiern für die österreichischen Athletinnen und Athleten sein, die auf sechs Cluster verteilt ihre Wettkämpfe bestreiten.

Eingebettet in Wald und Wiesen

"Wir sind der Überzeugung, eine ganz tolle Location für das Austria House gefunden zu haben. Wir wollen unseren Partnern eine tolle Bühne bieten, um den Tourismus und das Wirtschaftsland Österreich zu präsentieren. Im Zentrum stehen aber auch hier die Athletinnen und Athleten", sagte ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch am Montag anlässlich der Nominierung des Olympiateams.

Das für die Olympiazwecke umgestaltete Jägerhaus vereine authentischen Hüttencharme mit alpiner Gastfreundschaft und einzigartiger Lage.

Die Location liegt eingebettet in Wald und Wiesen und bietet auf einer großen Terrasse schöne Blicke auf die Dolomiten. Zudem sind nicht nur die Bob- und Rodelbahn, sondern auch das Curling-Stadion und das Zentrum von Cortina von dort fußläufig erreichbar.

"Viele große Namen angekündigt"

Der Zielbereich der Tofana-Alpinskipiste der Frauenrennen ist ebenfalls nicht weit entfernt. Das Österreich-Haus sei als Erfolgsprojekt nicht mehr von den Olympischen Spielen wegzudenken, betonte Gosch und kündigte viele aktuelle und ehemalige Sportstars als Gäste an.

"Es haben sich schon viele große Namen angekündigt." Der Zutritt zum öffentlichen Bereich für rund 300 Personen mit Public Viewings wird kostenlos sein. In die großzügig angelegten VIP-Bereiche gelangt man freilich nur gegen Bezahlung.