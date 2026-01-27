Alcaraz, Carlos ALC
de Minaur, Alex DE
Endstand
3:0
7:5 , 6:2 , 6:1
NEWS

AO: Carlos Alcaraz zieht erstmals ins Halbinfale ein

Der Weltranglisten-Erste gibt sich gegen den Lokalmatador Alex de Minaur keine Blöße. Nun wartet Alexander Zverev.

Kommentare

Carlos Alcaraz schafft es zum ersten Mal ins Semifinale der Australian Open!

Im Viertelfinale des Majors setzt sich der Weltranglisten-Erste mit 7:5, 6:2, 6:1 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP-6) durch. Nach 2:18 Stunden Spielzeit verwandelt der Spanier gleich seinen ersten Matchball – per Ass – zum Sieg in drei Sätzen.

Im ersten Satz hat De Minaur durchaus Chancen auf die Führung, anschließend spielt Alcaraz seine Klasse voll aus.

Gelingt der Karriere-Grand-Slam?

Dem 22-Jährigen fehlt nur noch der Sieg bei den Australian Open, um den Karriere-Grand-Slam (Titel bei allen vier Majors) perfekt zu machen.

Im Halbfinale trifft Alcaraz auf den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev. Wer im zweiten Semifinale steht, wird am morgigen Mittwoch entschieden. Lorenzo Musetti duelliert sich mit Novak Djokovic, Ben Shelton bekommt es mit Jannik Sinner zu tun.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

