Carlos Alcaraz schafft es zum ersten Mal ins Semifinale der Australian Open!

Im Viertelfinale des Majors setzt sich der Weltranglisten-Erste mit 7:5, 6:2, 6:1 gegen den Australier Alex de Minaur (ATP-6) durch. Nach 2:18 Stunden Spielzeit verwandelt der Spanier gleich seinen ersten Matchball – per Ass – zum Sieg in drei Sätzen.

Im ersten Satz hat De Minaur durchaus Chancen auf die Führung, anschließend spielt Alcaraz seine Klasse voll aus.

Gelingt der Karriere-Grand-Slam?

Dem 22-Jährigen fehlt nur noch der Sieg bei den Australian Open, um den Karriere-Grand-Slam (Titel bei allen vier Majors) perfekt zu machen.

Im Halbfinale trifft Alcaraz auf den Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev. Wer im zweiten Semifinale steht, wird am morgigen Mittwoch entschieden. Lorenzo Musetti duelliert sich mit Novak Djokovic, Ben Shelton bekommt es mit Jannik Sinner zu tun.