Nach Mittelfinger-Eklat: So lange fehlt Tyler Lewington gesperrt

Tyler Lewington vom EC Red Bull Salzburg ist von der win2day ICE Hockey League wegen eines Verstoßes gegen den Ethikkodex sowie gegen die Disziplinarvorschriften der Liga für fünf Spiele gesperrt worden.

Außerdem wurde der Verteidiger mit einer Geldstrafe von 2.400 Euro belegt. Lewington hatte beim 4:2 seines Teams bei den Graz99ers bei seinem Abgang nach einer Spieldauer-Strafe mit einer Mittelfinger-Geste in Richtung der Zuschauer provoziert.

Fast 130 Strafminuten

Der Schlager am vergangenen Freitag in Graz lief nach harten Bandagen von beiden Teams aus dem Ruder. 128 Strafminuten wurden am Ende verteilt, die Grazer wie auch die Salzburger beklagten Verletzte.

Die Grazer Josh Currie (drei Partien plus 750 Euro) und Marcus Vela (zwei Partien plus 400 Euro) wurden nach ihren Spieldauer-Strafen von der Liga ebenfalls gesperrt.

Geldstrafe für Viveiros

Wie am Dienstag ebenfalls bekannt wird, erhält Salzburg-Headcoach Manny Viveiros eine Geldstrafe in der Höhe von 2.600 Euro (1.300 Euro davon bedingt unter Setzung einer Probezeit von 24 Monaten).

Der Austro-Kanadier hatte sich am 11. Jänner im TV-Interview nach dem Spiel gegen den HC Pustertal kritisch über die Referees geäußert und damit die sportliche Integrität geschädigt, wie die Liga angibt.

Viveiros habe demnach "öffentlich den Eindruck erweckt, dass Entscheidungen der Schiedsrichter sowie deren Bewertung durch die zuständigen Organe der win2day ICE Hockey League nicht objektiv und nicht konsequent erfolgen würden. Insbesondere durch die Kritik an angeblich unterlassenen Strafentscheidungen sowie durch die implizite Infragestellung der Überprüfung solcher Vorfälle wurde der Vorwurf einer unsachgemäßen Spielleitung erhoben."